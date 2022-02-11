Один постріл від медалі: Джима провела чудову гонку на Олімпіаді

Українську біатлоністку підвела одна хиба

На Олімпіаді в Пекіні відбулася спринтерська гонка серед жінок. І вже вдруге Юлія Джима показала дуже пристойний результат. Вона знову претендувала на медаль, але плани зіпсувала одна хиба на другому вогневому рубежі. Як наслідок - хоча й високе, але лише восьме місце.

Перегони вийшли дуже конкурентними. Фаворитки бігли в першій групі і на їхні показники рівнялася решта біатлоністок. Ідеально провела гонку лідер Кубку світу Марте Олсбю Ройселанд. Наразі в неї можна виграти лише в разі, якщо норвежка не закриє бодай одну мішень. Цього разу Марте стріляла ідеально і, не зважаючи на п’ятий стартовий номер, коли вона перетнула фінішну пряму стало зрозуміло, що боротьба поведеться лише за друге-третє місця.

Потужно провела гонку досвідчена Доротея Вірер. До Олімпіади вона не форсувала підготовку, але до Ігор підійшла в усеозброєнні. Італійка відстрілялася на «0» і довгий час займала другий рядок. Втім, на дистанції була ще Ельвіра Еберг. Шведка знала час конкуренток і хоча обійти Ройселанд вона не могла, проте результат Вірер покращила.

Зазначимо, що Джима відстала від третьої призерки на 30 секунд – це відстань одного штрафного кола, який Юлія пробігла.

В індивідуальній гонці киянка з двома хибами фінішувала на десятому місці.

Перші перегони на Олімпіаді провела Анастасія Меркушина. Вона також припустилася однієї хиби, проте 24 місце дає підстави говорити про досить непогану форму біатлоністки.

Щодо Ірини Петренко, то вона з двома штрафними колами фінішувала на 40-му місці.

Зазначимо, що вийшла з карантину Олена Білосюк. Тож на сьогоднішній момент ми маємо квартет спортсменок, тож, сподіватимемося, в естафеті наша команда виступить.