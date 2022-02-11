Росіянка перемогла на Олімпіаді під впливом допінгу. Справа пішла до суду

Валієву можуть не покарати, бо вона неповнолітня

Справу Валієвої розгляне Спортивний арбітражний суд

Росіянка Каміла Валієва попалася на вживанні допінгу, але представники ОКР (Олімпійського комітету Росії) продовжують наполягати на тому, що фігуристка неповнолітня, тож карати її не можна.

Уранці 11 лютого пресслужба Міжнародного агентства тестування (ITA) нарешті виступила із заявою в скандальній справі.

Стало відомо, що пробу Валієвої було взято 25 грудня 2021 року під час національного чемпіонату з фігурного катання. 8 лютого 2022 року у зразку було отримано позитивний аналітичний результат забороненої речовини триметазидину. Після цього спортсмена було тимчасово відсторонено.

Відповідно до Антидопінгових правил Міжнародного олімпійського комітету, ITA негайно поінформувала спортсменку про те, що тимчасове усунення, є обов'язковим для МОК, і спортсменці забороняється брати участь у змаганнях, тренуватися, тренуватися або брати участь у будь-якій діяльності під час зимових Олімпійських.

Спортсмен заперечив накладання тимчасового усунення в Дисциплінарному антидопінговому комітеті Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), і 9 лютого РУСАДА скасувало тимчасове усунення спортсменки, що дозволило їй продовжити участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

МОК збирається опротестувати це рішення про скасування усунення та дозволу їй продовжити Олімпіаду, справу розгляне виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS).

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