Зірка TikTok розповіла, чому станцювала під час матчу

Ролик з рухами Юлії Герасимової зібрав більше 30 млн переглядів

Гравчиня збірної України Юлія Герасимова під час матчу першого туру жіночої Ліги чемпіонів з волейболу в один момент стала зіркою. У Польщі «Прометей» грав з «Жешувом» і під час зустрічі волейболістка вирішила підняти настрій подругам. Вийшло дуже запально.

«Звичайно, я ж не очікувала, що таке може статися, – Sport.ua Юлія. – Під час гри та тайм-аутів я завжди намагаюся підтримувати тих, хто перебуває на майданчику. І всі, хто мене знає, розуміють, про що я говорю. Це мій безпосередній стан. Просто я хочу додати трохи позитиву своїм партнерам, пожартувати, підняти настрій. Тож тут не було нічого награного. І те, що саме в цей момент мене показують в ефірі, не уявляла.

Я люблю танцювати. Але на публіці ось так у мене вийшло вперше. А настрій піднімала нашим дівчатам, які перебували на майданчику та чекали на рішення арбітрів. На той момент судді тривалий час переглядали відеоповтор і ніяк не могли винести вердикт. Хотілося підтримати їх та підбадьорити».

Юлія Герасимова народилася в Одесі. П’ять разів ставала чемпіонкою України.