Один з лідерів захисту «Шахтаря» ризикує пропустити матч проти «Зорі»

Ордець тренувався окремо від загальної групи

Захисник «Шахтаря» Іван Ордець на сьогоднішньому відкритому тренуванні займався поза загальної групи. Він проводив заняття індивідуально, виконуючи пробіжки. Останній матч Ордець провів на лаві запасних. Всього в поточному сезоні 25-річний українець провів 26 матчів і зробив один асист. Матч проти «Зорі» відбудеться 5