Один з лідерів захисту «Шахтаря» ризикує пропустити матч проти «Зорі»
- Сьогодні, 13:50
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Іван Ордець. Фото: ФК Шахтар
Ордець тренувався окремо від загальної групи
Захисник «Шахтаря» Іван Ордець на сьогоднішньому відкритому тренуванні займався поза загальної групи.
Він проводив заняття індивідуально, виконуючи пробіжки.
Останній матч Ордець провів на лаві запасних.
Всього в поточному сезоні 25-річний українець провів 26 матчів і зробив один асист.
Матч проти «Зорі» відбудеться 5 травня. Початок - 19.30.
Як відомо, гравці «Шахтаря» Марлос і Кайоде пропустять поєдинок із «Зорею» через дискваліфікацію.
У свою чергу повернувся до загальної групи захисник Богдан Бутко.
Джерело: xsport.ua