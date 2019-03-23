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    Один з лідерів збірної України з футболу травмувався і пропустить матч проти Люксембургу

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    Марлос у Люксембурзі Україні не помічник - Один з лідерів збірної України з футболу травмувався і пропустить матч проти Люксембургу
    Марлос у Люксембурзі Україні не помічник
    Фото з соцмереж

    Марлос вже відбув до Києва

    Натуралізований бразилець Марлос травмував стегно і не допоможе збірній України у наступному матчі відбірного раунду чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться 25 березня в Люксембурзі.

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    Дискомфорт Марлос відчув ще під час попереднього поєдинку проти португальців, в якому він був замінений у другому таймі на Віктора Циганкова. Сьогодні гравець «Шахтаря» прилетів з українською збірною до Люксембурга, але вже там зрозумів, що зіграти не зможе.

    Після того Марлос відбув до Києва і найближчим часом пройде поглиблене обстеження.

     Читайте також: Марлос: «Фонсека своїми порадами допоміг нам зупинити Португалію»
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