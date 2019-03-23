Один з лідерів збірної України з футболу травмувався і пропустить матч проти Люксембургу



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Марлос у Люксембурзі Україні не помічник Фото з соцмереж

Марлос вже відбув до Києва

Натуралізований бразилець Марлос травмував стегно і не допоможе збірній України у наступному матчі відбірного раунду чемпіонату Європи 2020 року, який відбудеться 25 березня в Люксембурзі.

Дискомфорт Марлос відчув ще під час попереднього поєдинку проти португальців, в якому він був замінений у другому таймі на Віктора Циганкова. Сьогодні гравець «Шахтаря» прилетів з українською збірною до Люксембурга, але вже там зрозумів, що зіграти не зможе.

Після того Марлос відбув до Києва і найближчим часом пройде поглиблене обстеження.