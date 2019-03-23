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    Марлос: «Фонсека своїми порадами допоміг нам зупинити Португалію»

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    Марлос: «Фонсека своїми порадами допоміг нам зупинити Португалію»
    XSPORT.ua

    Бразильський українець розрив секрет успіху в першому матчі кваліфікації на чемпіонат Європи

    Україна на виїзді зіграла внічию з Португалією в першому матчі відбору на Євро-2020.

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    «Для нас це хороший результат. Ми знали, що гра буде важкою, ми знали, наскільки хороша Португалія і ми приїхали, щоб завоювати це очко», - цитує Марлоса Sapo.pt.

    «Це важлива нічия, враховуючи якість португальської збірної. Ми залишаємо країну з високо піднятою головою, тому що змогли зупинити одну з кращих атак в Європі».

    «Ми збиралися грати в свій футбол в Португалії - володіти м'ячем і атакувати. Але це складно, коли ти граєш проти такого суперника. Україна - не захисна команда, ми намагалися грати, але Португалія тиснула. Андрій П'ятов видав прекрасний матч».

    «Ми постараємося вийти на чемпіонат Європи. У нас дуже складна група, а матч проти Португалії був складним. Думаю, це дуже добрий початок відбіркового турніру».

    «Паулу Фонсека - відмінний тренер. Він дав нам деякі цінні поради, адже в нашій команді дуже багато гравців «Шахтаря». Ми ними скористалися, і це допомогло зупинити Португалію».

    Наступний поєдинок збірна України проведе 25 березня на виїзді проти лідера групи - Люксембурга, який обіграв Литву 2:1.

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