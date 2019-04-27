Один з найкращих гравців сучасності побив особистий рекорд результативності і вивів команду в 1/2 плей-оф НБА (відео)



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Впродовж серії з «Кліпперс» Кевін Дюрент двічі оновлював рекорд результативності у плей-оф slamonline.com

Кевін Дюрент розігравав «Лос-Анджелес Кліпперс» майже власноруч

Форвард «Ґолден Стейт Ворріорз» Кевін Дюрент оновив особистий рекорд результативності в плей-оф. У шостому матчі серії з «Лос-Анджелес Кліпперс» (129: 110, 4-2 у серії) Дюрент набрав 50 очок, реалізувавши 15 з 26 з гри, в тому числі 6 з 14-ти кидків з-за дуги.

В активі Дюрента також 6 підбирань, 5 передач, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

Попереднім найкращим досягненням Дюрента в плей-оф НБА були 45 очок, набрані в п'ятому матчі нинішньої серії з «Кліпперс».

Пройшовши «Кліпперс», у півфіналі Західної конференції «воїни», які є чинними чемпіонами НБА, зустрінуться з «Портленд Трейл Блейзерс», які трохи раніше з рахунком 4:1 пройшли «Юту Джаз».