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    Один з найкращих гравців сучасності побив особистий рекорд результативності і вивів команду в 1/2 плей-оф НБА (відео)

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    Впродовж серії з&nbsp;&laquo;Кліпперс&raquo; Кевін Дюрент двічі оновлював рекорд результативності у плей-оф - Один з найкращих гравців сучасності побив особистий рекорд результативності і вивів команду в 1/2 плей-оф НБА (відео)
    Впродовж серії з «Кліпперс» Кевін Дюрент двічі оновлював рекорд результативності у плей-оф
    slamonline.com

    Кевін Дюрент розігравав «Лос-Анджелес Кліпперс» майже власноруч

    Форвард «Ґолден Стейт Ворріорз» Кевін Дюрент оновив особистий рекорд результативності в плей-оф. У шостому матчі серії з «Лос-Анджелес Кліпперс» (129: 110, 4-2 у серії) Дюрент набрав 50 очок, реалізувавши 15 з 26 з гри, в тому числі 6 з 14-ти кидків з-за дуги.

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    В активі Дюрента також 6 підбирань, 5 передач, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

    Попереднім найкращим досягненням Дюрента в плей-оф НБА були 45 очок, набрані в п'ятому матчі нинішньої серії з «Кліпперс».

    Пройшовши «Кліпперс», у півфіналі Західної конференції «воїни», які є чинними чемпіонами НБА, зустрінуться з «Портленд Трейл Блейзерс», які трохи раніше з рахунком 4:1 пройшли «Юту Джаз».

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