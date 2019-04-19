У Брукліні пообіцяли нагороду у $26 млн за знахідку зниклого кидка гравця НБА Бена Сіммонса



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В якості особливих прикмет кидка захисника було зазначено «дуже посередній»

Вболівальники «Бруклін Нетс» познущалися на розігруючим «Філадельфії Сіксерс» Беном Сіммонсом напередодні третього матчу серії першого раунду плей-офф НБА.

Вони розклеїли навколо арени команди оголошення про розшук зниклого середнього кидка Сіммонса, за знахідку якого пообіцяли нагороду в $ 26,6 млн, що відповідає загальній сумі контракту гравця.

При цьому в якості особливих прикмет кидка захисника було зазначено «дуже посередній», а в якості місця, де його бачили востаннє, написано «П'янка в Орландо». Останнє зауваження є натяком на інформацію про те, що розігруючий не вийшов на один з матчів регулярного чемпіонату в березні, оскільки нібито перебрав з алкоголем напередодні.

Варто зазначити, що зустріч завершилася домашньою поразкою «Брукліна» з рахунком 115:131. Сіммонс в ній набрав 31 очко, зробив 4 підбирання, віддав 9 передач, зробив 2 перехоплення і поставив 3 блок-шота за 38 хвилин.

Джерело: Чемпионат.com