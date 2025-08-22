Головна Спорт Новини
Одіозна депутатка і олімпійська чемпіонка заявила, що «пенсіонерам не варто на когось сподіватися»

Ірина Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою

Родніна: У якихось країнах державних пенсій взагалі немає

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки), а нині одіозна депутат Держдуми РФ Ірина Родніна, у розмові з пропагандистами у відповіла на запитання, чи справедливі, на її думку, пенсії у Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Чи справедливі сучасні пенсії? У нас для літніх росіян є достатньо пільг та послаблень. Пенсія – це не зарплата. Це, якщо можна так сказати, допомога по старості. У якихось країнах державних пенсій взагалі немає. Мені здається, над своєю майбутньою пенсією молодому поколінню варто було б замислюватися раніше. Чи робить країна достатньо для забезпечення хороших пенсій? Ми весь час порушуємо питання про те, що має робити держава. А чи робить населення для своєї країни стільки, щоб їй було зручно створювати такі умови? Це ж обопільний процес, двостороння дорога. Не можна весь час на когось розраховувати, настав час уже самостійними ставати», – сказала Родніна, якій 12 вересня виповниться 76 років.

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець»

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.

