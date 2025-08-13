Головна Спорт Новини
У всіх фіналах перемогли росіян. Україна здобула три золота Всесвітніх ігор у самбо

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Завдяки успіхам у самбо Україна має у активі вже 26 медалей Всесвітніх ігор-2025
фото: Fb Матвія Бідного

Сьогодні першу золоту медаль Україні приніс самбіст Кучеренко, який здобув «золото» у вазі до 71 кг

У шостий змагальний день Всесвітніх ігор-2025 розпочалися змагання з бойового самбо. Збірна України виграла три нагороди у цьому виді спорту – усі «золото», повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

На старт турнірів вийшли п'ять представників України: три чоловіки та дві жінки. Євгенія Поздня у ваговій категорії до 65 кг і Ангеліна Лисенко у вазі до 72 кг завершили виступи у чвертьфіналі. Натомість Андрій Кучеренко (до 71 кг), Владислав Руднєв (до 79 кг) та Петро Давиденко (до 88 кг) вийшли до фіналів.

Першу медаль Україні приніс Андрій Кучеренко, який здобув «золото» у вазі до 71 кг. Самбіст у фіналі здолав «нейтрального» росіянина Ролана Зіннатова: же на старті після ударом головою відправив суперника в нокдаун та довів поєдинок до перемоги з рахунком 6:1.

Друге «золото» здобув Владислав Руднєв: у фіналі вагової категорії до 79 кг зустрівся з «нейтральним» росіянином Ованесом Абгаряном. На старті бою спортсмени зберігали паритет та не могли відкрити рахунок, але зрештою українець провів серію атак та здобув впевнену перемогу – 3:0.

Останнім серед українських самбістів бій провів триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу Петро Давиденко (до 88 кг). Суперником українця також став «нейтральний» самбіст Абусупьян Аліханов. На екваторі бою Давиденко дозволив супернику заробити бал, однак наприкінці поєдинку провів кидок та здійснив захват, здобувши перемогу 4:1.

Завдяки успіхам у самбо Україна має у активі вже 26 медалей Всесвітніх ігор-2025, з яких 11 золотих.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

