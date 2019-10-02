Легкоатлетки обурені, що телекамери з «інтимними» ракурсами змушують їх почуватися ніяково



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Такі та інші ракурси бентежать спортсменок Скрін-шот

Організатори вважають, що така зйомка передає драматургію змагань

Спортсменки, які виступають на чемпіонаті світу з легкої атлетики в столиці Катару Досі, негативно відреагували на нові камери, які показують їх крупним планом перед стартом з різних кутів, ззаду та знизу.

Мініатюрні камери, вбудовані в стартові блоки, покликані «зафіксувати напружений момент перед стартом». Але жінки кажуть, що камера змушує їх почуватися некомфортно, оскільки їм доводиться перелазити через неї в миті перед забігами.

Німецька спринтерка Джина Люкенкемпер сказала Bild: «Чи була жінка залучена в розробку цієї камери? Я так не думаю. Камери змушують мене почуватися ніяково, оскільки доводиться перелазити через неї в моменти перед гонкою. Мені дуже незручно перебувати перед цією камерою в мізерному біговому одязі біля стартового блоку».

Татьяна Пінто, ще одна німецька спортсменка, також поскаржилася на нові камери. Німецькі атлетичні боси зажадали, щоб відзняте відео відображалося лише після того, як бігуни вже знаходяться на стартових блоках.

Раніше в IAAF, керівному органі легкої атлетики, розповіли про «інноваційний» новий ракурс камери і оголосили про його впровадження на початку цього місяця. «Шанувальники легкої атлетики по всьому світу будуть ближче до дії, ніж будь-коли раніше. Нові камери в блоках відображатимуть цей напружений момент перед стартом», – йшлося у повідомленні IAAF.