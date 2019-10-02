Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
Серед атлетів були зіркові Богдан Бондаренко та Юлія Левченко
Сьогодні працівники посольства України в державі Катар та діаспора влаштували дуже приємну зустріч українським легкоатлетам і тренерам, які змагаються на чемпіонаті світу в Досі.
Серед атлетів були зокрема чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко, віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко, переможець цьогорічної Діамантової Ліги Андрій Проценко, метальниця молота Ірина Климець, а також скороходки Олена Собчук і Христина Юдкіна, які потрапили до десяток найкращих на нинішній першості планети.
Нагадаємо, що за п’ять змагальних днів українці здобули одну медаль. Срібло у стрибках у висоту з молодіжним світовим рекордом здобула дніпрянка Ярослава Магучих.
Джерело: Федерація легкої атлетики України