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    Новини

    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)

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    Олена Собчук, тренер В'ячеслав Тиртишник та інші атлети підписали для дипломатів український стяг - Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Олена Собчук, тренер В'ячеслав Тиртишник та інші атлети підписали для дипломатів український стяг
    ФЛАУ

    Серед атлетів були зіркові Богдан Бондаренко та Юлія Левченко

    Сьогодні працівники посольства України в державі Катар та діаспора влаштували дуже приємну зустріч українським легкоатлетам і тренерам, які змагаються на чемпіонаті світу в Досі.

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    Серед атлетів були зокрема чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко, віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко, переможець цьогорічної Діамантової Ліги Андрій Проценко, метальниця молота Ірина Климець, а також скороходки Олена Собчук і Христина Юдкіна, які потрапили до десяток найкращих на нинішній першості планети.

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    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    Посольство України в Катарі влаштувало українським спортсменам теплий прийом (фото)
    ФЛАУ

    Нагадаємо, що за п’ять змагальних днів українці здобули одну медаль. Срібло у стрибках у висоту з молодіжним світовим рекордом здобула дніпрянка Ярослава Магучих.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

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    Богдан Бондаренко Юлія Левченко Андрій Проценко легка атлетика посольство діаспора Катар Ірина Климець Ярослава Магучих Олена Собчук Христина Юдкіна
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