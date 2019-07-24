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    Одна з найталановитіших українських атлеток змінила тренера

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    Шляхи Костянтина Рурака і Анастасії Бризгіної розійшлися - Одна з найталановитіших українських атлеток змінила тренера
    Шляхи Костянтина Рурака і Анастасії Бризгіної розійшлися
    Фото із соцмереж

    Анастасія Бризгіна тренуватиметься під керівництвом наставника, який готував її маму

    Одна з найталановитіших українських атлеток, дворазова чемпіонка Європи серед юніорів у бігу на 400 метрів і естафеті 4х400 м змінила тренера. Про це прес-службі Федерації легкої атлетики Запорізької області повідомив вже колишній наставник спортсменки Костянтин Рурак.

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    «Настя вибрала свій шлях, - каже Костянтин Михайлович. – Я дізнався, що вона кілька місяців вела переговори з іншим тренером, подзвонив перед вильотом на чемпіонат, і запитав, коли вона збиралася мені сказати. Вона відповіла, що після молодіжного чемпіонату Європи, щоб не псувати собі підготовку. З якої причини вона вирішила змінити тренера – це її особиста справа. Єдине, вважаю, що це треба було зробити в кінці сезону. Її новий наставник, заслужений тренер СССР і України Володимир Федорець, і я бажаю, щоб їм щастило. Знаю, що до Олімпіади Настя буде виступати за Запоріжжя, а далі як Бог дасть».

    Зауважимо, що Володимир Федорець свого часу тренував маму Анастасії Бризгіної, дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Бризгіну, а також сестру, бронзову призерку Олімпіади-2012 Єлизавету Бризгіну.

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    легка атлетика Анастасія Бризгіна Ольга Бризгіна Костянтин Рурак Володимир Федорець
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