Одна з найталановитіших українських атлеток змінила тренера



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Шляхи Костянтина Рурака і Анастасії Бризгіної розійшлися Фото із соцмереж

Анастасія Бризгіна тренуватиметься під керівництвом наставника, який готував її маму

Одна з найталановитіших українських атлеток, дворазова чемпіонка Європи серед юніорів у бігу на 400 метрів і естафеті 4х400 м змінила тренера. Про це прес-службі Федерації легкої атлетики Запорізької області повідомив вже колишній наставник спортсменки Костянтин Рурак.

«Настя вибрала свій шлях, - каже Костянтин Михайлович. – Я дізнався, що вона кілька місяців вела переговори з іншим тренером, подзвонив перед вильотом на чемпіонат, і запитав, коли вона збиралася мені сказати. Вона відповіла, що після молодіжного чемпіонату Європи, щоб не псувати собі підготовку. З якої причини вона вирішила змінити тренера – це її особиста справа. Єдине, вважаю, що це треба було зробити в кінці сезону. Її новий наставник, заслужений тренер СССР і України Володимир Федорець, і я бажаю, щоб їм щастило. Знаю, що до Олімпіади Настя буде виступати за Запоріжжя, а далі як Бог дасть».

Зауважимо, що Володимир Федорець свого часу тренував маму Анастасії Бризгіної, дворазову олімпійську чемпіонку Ольгу Бризгіну, а також сестру, бронзову призерку Олімпіади-2012 Єлизавету Бризгіну.