Британець побив світовий рекорд швидкості на велосипеді



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Вартість спеціального велосипеда, на якому було встановлено рекорд - 15 тисяч фунтів

Ніл Кемпбелл перевершив світове досягнення, яке трималося 24 роки

Британський архітектор Ніл Кемпбелл встановив новий світовий рекорд швидкості на велосипеді серед чоловіків. Йому вдалося розігнати велосипед спеціальної конструкції, до 280 км/год. Встановлення рекорду відбувалося на аеродромі Елвінгтон в Північному Йоркширі. Спершу чоловіка но велосипеді розігнав Porsche Cayenne до 174 км/год, потім Ніл самотужки набрав швидкість до 280 км/ч. Аби загальмувати спортсмену знадобився парашут.

Попередній рекорд належав голландському велосипедисту Фреду Ромпельбергу. У 1995 році він розігнався до 268 км/год в штаті Юта.

Цікаво, що Кемпбелл встановив новий світовий рекорд лише серед чоловіків, а от краще жіноче досягнення перевершує його показник. У вересні 2018 року світовий рекорд швидкості серед жінок встановила американка Деніз Мюллер-Кореньок, проїхала по висохлої поверхні озера в штаті Юта зі швидкістю 296 кілометрів на годину.

Зазначимо, що на досягнутому британський екмтремал зупинятися не збирається. Він хоче побити всі світові рекорди.