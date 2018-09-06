  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Офіційний сайт УЄФА «звільнив» Шевченка з посади головного тренера збірної України (фотофакт)

    • Розсилка
    Андрій Шевченко та Мауро Тассотті. Фото ФФУ - Офіційний сайт УЄФА «звільнив» Шевченка з посади головного тренера збірної України (фотофакт)
    Андрій Шевченко та Мауро Тассотті. Фото ФФУ

    Натомість «підвищення» отримав Мауро Тассотті

    Офіційний сайт УЄФА допустив помилку у заявці збірної України на матч з Чехією у Лізі націй.

    У складі України у полі для головного тренера збірної замість Андрія Шевченка значиться ім'я його помічника Мауро Тассотті.

    При цьому помилка присутня як в англомовній, так і у російськомовній версіях сайту, стверджує iSport.ua.

    319af84a4bcb3dff593130b16e05b6a7

    Зауважимо, що на момент написання цієї новини сайт УЄФА вже виправив свою помилку.

    5321_01

    5321_01

    Нагадаємо, збірна України на матч Ліги націй проти Чехії вийде у жовтій формі.

    Читайте також: Збірна України стартує у Лізі націй УЄФА. Що потрібно знати про новий турнір.
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Ліга націй
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ