Офіційний сайт УЄФА «звільнив» Шевченка з посади головного тренера збірної України (фотофакт)
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Андрій Шевченко та Мауро Тассотті. Фото ФФУ
Натомість «підвищення» отримав Мауро Тассотті
Офіційний сайт УЄФА допустив помилку у заявці збірної України на матч з Чехією у Лізі націй.
У складі України у полі для головного тренера збірної замість Андрія Шевченка значиться ім'я його помічника Мауро Тассотті.
При цьому помилка присутня як в англомовній, так і у російськомовній версіях сайту, стверджує iSport.ua.
Зауважимо, що на момент написання цієї новини сайт УЄФА вже виправив свою помилку.
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Нагадаємо, збірна України на матч Ліги націй проти Чехії вийде у жовтій формі.