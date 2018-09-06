Офіційний сайт УЄФА «звільнив» Шевченка з посади головного тренера збірної України (фотофакт)



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Андрій Шевченко та Мауро Тассотті. Фото ФФУ

Натомість «підвищення» отримав Мауро Тассотті

Офіційний сайт УЄФА допустив помилку у заявці збірної України на матч з Чехією у Лізі націй.

У складі України у полі для головного тренера збірної замість Андрія Шевченка значиться ім'я його помічника Мауро Тассотті.

При цьому помилка присутня як в англомовній, так і у російськомовній версіях сайту, стверджує iSport.ua.

Зауважимо, що на момент написання цієї новини сайт УЄФА вже виправив свою помилку.

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Нагадаємо, збірна України на матч Ліги націй проти Чехії вийде у жовтій формі.