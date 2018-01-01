Офіційно. Денис Бойко перейшов у «Динамо»

У минулому сезоні Бойко виступав на правах оренди за іспанську «Малагу»

Воротар «Бешикташу» Денис Бойко виступатиме за «Динамо» на правах оренди. Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо». За умовами угоди, оренда 30-річного футболіста розрахована до кінця сезону. Фінансові умови поки не розголошуються. Необхідність керівництва «Динамо» в придбанні голкіпера виникла



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Денис Бойко. Фото: ФК Динамо

У минулому сезоні Бойко виступав на правах оренди за іспанську «Малагу»

Воротар «Бешикташу» Денис Бойко виступатиме за «Динамо» на правах оренди.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».

За умовами угоди, оренда 30-річного футболіста розрахована до кінця сезону. Фінансові умови поки не розголошуються.

Необхідність керівництва «Динамо» в придбанні голкіпера виникла після того, як основний воротар команди в цьому сезоні - Георгій Бущан, отримав травму на зборах і пропустить близько місяця. Також кияни втратили Максима Коваля, який взимку пішов в оренду в іспанське «Депортіво».

Контракт Бойко належить «Бешикташу», в який воротар перейшов в 2015 році, проте так і не зміг закріпитися в основному складі клубу, провівши всього 5 матчів за весь час. Останнім часом Денис тренувався з молодіжною командою турків.

У минулому сезоні Бойко виступав на правах оренди за іспанську «Малагу», встигнувши зіграти також 5 ігор, але решту матчів «анчоусів» Денис перебував на лаві запасних.

Денис Бойко є вихованцем «Динамо». За основну команду киян воротар виступав з 2005 по 2014 рік. Потім Бойко перейшов в «Дніпро», з яким в 2015 році дійшов до фіналу Ліги Європи.