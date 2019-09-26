Шахрай, який пропонував іноземні поїздки з «Шахтарем» «через ліжко», очолив адміністрацію Елісти

Дмітрій Трапезников вміє гарно говорити Сепаратистські ЗМІ

Пікантні подробиці кар’єрного росту Дмітрія Трапезникова

У четвер, 26 вересня, калмики з Елістинських міських зборів вирішили довіритися терористові з так званої Донецької народної республіки, обравши його своїм керівником.

Новим главою адміністрації Елісти став Дмітрій Трапезников – бойовик, чиє ім'я добре знайоме жителям «ДНР».

До війни він очолював фан-клуб донецького футбольного клубу «Шахтар» і значився заступником Петровської райради Донецька. Коли ж доля у вигляді путінських окупантів підкинула йому шанс стати «шанованою людиною», колаборант вирішив хитати паркани і навіть примудрився вижити при постійних переділах влади серед терористів.

Два роки тому цього персонажа дуже яскраво змалював один зі справжніх, а не проплачених ультрас «Шахтаря», який нині зі зрозумілих причин змушений перебувати за межами рідного міста.

«Зрозуміло, що серед сєпарів є такі люди пробиваються нагору швидко. Так само як просунувся Діма Трапезников, наразі права рука Захарченка (станом на листопад 2017-го). Усі, хто раніше якось перетиналися з Дімою, говорили про нього те ж, що й про Ляґіна: «Пройдисвіт, шахрай». Трапезников виплив тоді, коли клуб «Шахтар» почав возити вболівальників «на халяву» в закордонні поїздки. Тоді він став керівником офіційного фан-клубу.

З посади Діма полетів, спалившись на тому, що пропонував дівчатам потрапити за кордон через ліжко. Ми тоді ще банер вивішували: «Дима Трапезников, вон из фан-движения». Я особисто теж перетинався з цим лайном кілька разів. Приміром, коли «Шахтар» поступився в Кубку УЄФА 1:5 віденській «Аустрії». Ми підготували відповідну розтяжку. «Зніміть!» – прибігши на сектор, репетував Трапезников. Він отримав вказівку згори – зняти банер. Після того ж, як Діму вигнали з клубу, він не розгубився і відкрив контору, яка під виглядом ФК «Шахтар» збивала з тих барів, які використовували у своїх приміщеннях клубну атрибутику, гроші. Зрозуміло, що в клубі про це не знали нічого.

Безперечно, Діма теж виплив не лише завдяки власній ініціативності. У нього були покровителі, і ми теж підозрюємо, що то був Борис Колесніков. Перед війною Трапезников був великим цабе у Петровській райраді Донецька. Діма бере тим, що вміє людям класно «присідати на вуха». З огляду на те я дуже сміявся, коли читав інтерв’ю Захара Прилєпіна, котрий дуже захоплювався Трапезниковим. То ще було до того, як Захарка приїхав воювати. Тоді він просто возився до сєпарів на екскурсії. Прилєпін вже тоді впав у моїх очах на саме дно. Бо кожна адекватна людина зрозуміє, що таке Трапезников, після п’яти хвилин спілкування з ним».

Торік, коли Олександра Захарченка підірвали у ресторані «Сепар», Трапезникова змусили стати «виконуючим обов'язки ватажка» «ДНР». Правда, розуміючи, що посада ця небезпечна, Дмітрій швидко зник з обрію, переїхавши в РФ. Тепер ось – новий поворот у кар’єрі.

Іван Вербицький, «Главком»



