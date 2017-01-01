Офіційно. «Мілан» звільнив Монтеллу з посади головного тренера

Керувати командою буде Гаттузо

Італійський футбольний клуб «Мілан» оголосив про відставку головного тренера команди Вінченцо Монтелли. Як повідомляється на сайті клубу, керувати командою довірено її колишньому гравцеві, який останнім часом працював з молодіжним складом «Мілана», Дженнаро Гаттузо. Останній матч з Монтеллою на посаді головного тренера



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Вінченцо Монтелла

Керувати командою буде Гаттузо

Італійський футбольний клуб «Мілан» оголосив про відставку головного тренера команди Вінченцо Монтелли.

Як повідомляється на сайті клубу, керувати командою довірено її колишньому гравцеві, який останнім часом працював з молодіжним складом «Мілана», Дженнаро Гаттузо.

Останній матч з Монтеллою на посаді головного тренера клуб з «Мілана» провів напередодні: у 14-му турі він зіграв на своєму полі внічию з «Торіно» - 0:0.

«Мілан» займає сьоме місце в турнірній таблиці, набравши 20 очок.

При цьому він лідирує у своїй групі в Лізі Європи УЄФА, достроково завоювавши собі місце в плей-офф.

Вінченцо Монтелла очолив «Мілан» влітку 2016 року і відразу ж виграв з ним Суперкубок Італії.