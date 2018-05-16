Офіційно: одеський клуб «Жемчужина» знято з Першої ліги з футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Жемчужина»

Рішенням Ради ліг із складу ПФЛ вивели одеську «Жемчужину»

У вівторок, 15 травня, у Будинку футболу відбулося засідання Ради ліг ПФЛ.

Там було ухвалено рішення про припинення членства Товариства з обмеженою відповідальністю ФК «Жемчужина» Одеса у ПФЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт Професіональної футбольної ліги України.

Також «Жемчужину» було виключено зі змагань серед команд клубів Першої ліги.

Разом із тим, було ухвалено рішення звернутися до Комітету ФФУ зі статусу та трансферу футболістів щодо питання отримання дозволу для реєстрації їх за інші команди.

Таким чином, у матчах, які не відбулися після заяви одеського клубу про зняття з чемпіонату, їхнім суперникам зараховано технічні перемоги.

Отож, додаткові три очки отримали ПФК «Суми» та кременчуцький «Кремінь».

І якщо сумчани вже гарантували собі прописку у Першій лізі на новий сезон, то для «Кременя» ще вся боротьба попереду.

Команді з Полтавської області потрібно виграти у 34-турі у київського «Арсеналу» та сподіватися, що «Волинь» втратить очки у зустрічі з «Гірником-Спорт».