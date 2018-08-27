Офіційно. Олексій Лень та Святослав Михайлюк зіграють за збірну України



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Олексій Лень та Святослав Михайлюк

Гравці НБА допоможуть нашій команді у відборі на Чемпіонат світу з баскетболу

Федерація баскетболу України офіційно повідомляє про те, що українські гравці НБА Олексій Лень та Святослав Михайлюк зіграють за національну збірну України в вересневих матчах відбору на чемпіонат світу проти Іспанії (14 вересня) та Чорногорії (17 вересня).

Про це інформує прес-служба федерації.

ФБУ та НБА дійшли згоди щодо участі гравців у двох поєдинках кваліфікації світової першості. Протягом останнього періоду вдалося владнати усі формальності. Що важливо, раніше самі баскетболісти чітко підтвердили своє бажання допомогти українській збірній у майбутніх поєдинках, а НБА виставила рахунок на страхування гравців.

Зазначимо, що Михайлюку за поточної ситуації страхування не потрібне, а ось страховий ризик травматичного правого ахілу Олексія Леня оцінюється у 10 мільйонів доларів. Щоб покрити і оплатити страхування, ФБУ треба заплатити 31 тисячу 408 доларів США. Спонсором страхування виступила компанія Veneto, яка оплатить внесок в партнерську страхову компанію НБА.

Олексій Лень, якого було обрано під п'ятим номером драфту-2013, відіграв п’ять сезонів у складі «Фінікс Санс», а цього літа підписав дворічний контракт з клубом «Атланта Гокс».

У минулому сезоні 25-річний Лень у складі «Санс» за 20,2 хвилини на майданчику набирав 8,5 очка, робив 7,5 підбирання та 1,2 передачі, а кар’єрні показники українського центрового в НБА складають 7,2 очка, 6,5 підбирання та 1 блок-шот за 19,0 хвилини на паркеті.

Святослав Михайлюк приєднався до найсильнішої баскетбольної ліги світу цього літа. Після чотирьох сезонів у складі «Канзас Джейгокс» в NCAA, клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обрав українського захисника під 47-м номером драфту-2018.

Наш 21-річний баскетболіст, який у наступному сезоні зіграє в одній команді з суперзірковим Леброном Джеймсом, вже встиг вдало проявити себе у Літній лізі НБА. Українець був одним із лідерів «Лейкерс» у літніх поєдинках, отримавши визнання серед представників драфту-2018.

Зазначимо, що останнім гравцем, який грав за національну збірну України у якості гравця НБА, був центровий В’ячеслав Кравцов. Бігмен взяв участь в історичному Євробаскеті-2013, представляючи клуб «Фінікс Санс», і допоміг збірній України продемонструвати найкращий результат на чемпіонатах Європи (6 місце) і вперше в історії здобути право на виступ на чемпіонаті світу-2014.