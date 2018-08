Офіційно. Швейцарський «Базель» орендував захисника «Динамо»

29-річний футболіст перейшов в «Динамо» на початку 2018 року

Захисник «Динамо» Карлос Самбрано на правах оренди перейшов в «Базель».

Деталі угоди не повідомляються.

29-річний футболіст перейшов в «Динамо» на початку 2018 року, але так і не зіграв за основу киян.

