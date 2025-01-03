Джокович сенсаційно програв 293-й ракетці світу Опелці (відео)

Новак поступився Рейллі Опелці у 1/4 фіналу турніру АТР 250 у Брісбені

Легендарний сербський тенісист та 24-разовий переможець турнірів Grand Slam Новак Джокович (Сербія, ATP 7) вилетів із хардових змагань ATP 250 у Брісбені, Австралія.

У 1/4 фіналу Ноле програв американцю Рейллі Опелці (США, ATP 293) за 1 годину та 40 хвилин.

Новак Джокович (Сербія) – Рейллі Опелка (США) – 6:7 (6:8), 3:6

Це була перша зустріч суперників. Джокович жодного разу не зумів узяти подачу Рейллі, але це й не дивно, хоч і вважається, що Новак – один із найкращих у Турі на прийомі.

Зріст Опелки становить 2,11 метра. Він будує свою гру від подачі і часто доводить кожну партію до тай-брейку, де і намагається перемогти. Однак у поєдинку з Джоковичем грізний «подаван» сам зумів зробити брейк у другій партії. А подача не підводила – 1 врятований брейк-пойнт і 16 ейсів, 78% виграних очок на першому м'ячі та 87% (!) на другому.

Опелка в півфіналі зіграє проти ще одного майстра подачі – Джованні Мпеші Перрікара (Франція, ATP 31). Цікаво, що француз на старті змагань вибив Ніка Кірьоса на трьох тай-брейках, з яким Новак грав в одному дуеті у парному розряді на цих кортах.