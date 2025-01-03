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«Граємо з чебуреками і папуасами». У РФ розкритикували суперників збірної Росії з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Граємо з чебуреками і папуасами». У РФ розкритикували суперників збірної Росії з футболу
Пономарьов: У 2025 році нічого не зміниться, теж будемо з чебуреками грати

ФІФА та УЄФА у 2022 році усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України

Колишній захисник московського ЦСКА та збірної СРСР з футболу Володимир Пономарьов не добираючи слів поділився думкою про перспективи збірної Росії на 2025 рік.

«Взагалі, немає різниці, хто буде тренером збірної Росії, все одно ми ніде не граємо. Граємо тільки з чебуреками та папуасами! Це нецікаво. Якщо Карпін втомився, то нехай іде зі збірної. У 2025 році нічого не зміниться, теж будемо з чебуреками грати. Я ці матчі навіть не дивитимуся. Нехай до нас босоніж приїдуть пограти, а ми їм бутси подаруємо» – сказав Пономарьов.

Він також не вірить у те, що збірна Росії з футболу повернеться до міжнародних змагань у 2025 році.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плей-офф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила чемпіонат Європи-2024 та два розіграші Ліги націй.

Також Росія була відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні цього року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зробив новий антиукраїнський допис, в якому повторив тези російської пропаганди. Цього разу боксеру не сподобалося інтерв'ю Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія про реформу церковного календаря в Україні.

«Яскравий приклад того, коли на біле говорять чорне! Ідеальна реформа, яка не розділила суспільство? Розділила та продовжує розділяти! Одиниці, які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони! «Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно та спокійно, без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт». Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою та нахабством, коли били старих та жінок, після чого захоплювали Наші Храми! Дуже цікаво зауважив ведучий: «Але іноді служителі «Московської Церкви» фізично перешкоджають громадам повернути собі своє». Служителі Московської церкви в Росії, а у нас служителі Української Церкви. І фізично не перешкоджають, а захищають свої храми, які збудували з людьми. Це все одно, що ви прийдете до людей у ​​дім і скажіть їм, що вони не так живуть у себе вдома, і силоміць відберете у них дім», – написав Ломаченко.

Він також вважає, що Православна церква України проповідує насильство та ненависть.

«Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть сильні переслідування людей, які не хочуть переходити до ПЦУ, вірні християни бачать, що відбувається, і розуміють, де справжня Апостольська Церква! Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу до церкви, яка проповідує насильство та ненависть. Інколи трапляються неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадків, якщо не у всіх. Мир Усім», – написав боксер.

Теги: росія війна НОВИНИ ФУТБОЛУ

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