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«Це нонсенс». Промоутер Ф’юрі розкритикував результат реваншу з Усиком

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Це нонсенс». Промоутер Ф’юрі розкритикував результат реваншу з Усиком
21 грудня у Саудівській Аравії 37-річний Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів
фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

За словами Воррена, судді несправедливо нарахували українцеві перемогу в другій половині реваншу

Промоутер Френк Воррен не погоджується з суддівським рішенням у поєдинку за титул чемпіона світу між українцем Олександром Усиком (23–0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34–2–1, 24 КО), який відбувся 21 грудня. В інтерв'ю YouTube-каналу BoxNation голова компанії Queensberry Рromotions Воррен заявив, що судді під час реваншу були упередженими.

Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі
Френк Воррен та Тайсон Ф'юрі

«Звичайно, я розчарований. Якщо говорити про другий поєдинок, то Тайсон змусив багатьох людей замовкнути, але я все ще розчарований суддівством у реванші. Це є абсолютною нісенітницею. Я не дивлюся на цей поєдинок через рожеві окуляри. Тому кажу чітко, що не може бути, щоб Тайсона не виграв жодного раунду в другій половині бою. Це нонсенс. Якби судді не були упереджені і віддали йому хоча б два раунди, то Ф’юрі виграв би бій, а один раунд – це нічия», – зазначає промоутер Ф’юрі.

Зазначимо, що 21 грудня у Саудівській Аравії 37-річний  Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів – 116:112, 116:112, 116:112 та захистив титули чемпіона світу. Українець залишається непереможеним на професійному рівні.

У першому бою у травні Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року.

Нагадаємо, що у грецькій столиці Афінах набули чинності обмеження на короткострокову оренду житла на тлі прагнення влади зменшити нестачу квартир для постійних мешканців міста.

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Теги: бокс реванш Олександр Усик перемога

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