Визначено учасників Матчу зірок Суперліги від уболівальників



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Лого Матчу зірок-2020 ФБУ

Шоу найкращих баскетболістів українського чемпіонату відбудеться 1 лютого в Києві

У столичному Палаці спорту 1 лютого відбудеться Матч зірок баскетбольної Суперліги.

Безпосередньо сам поєдинок відбудеться в форматі матчу між найкращими українськими та іноземними гравцями чемпіонату.

Шляхом голосування вже визначено п’ятірки від уболівальників. То ж за Зірок України гратимуть Максим Луценко («Миколаїв»), Кирило Марченко («Хімік»), Олексій Онуфрієв («Миколаїв»), Андрій Войналович («Хімік»), Максим Конате («Прометей»).

У команду Зірок Легіону вболівальники обрали Генрі Дугат («Дніпро»), Квентін Петерсон («Миколаїв»), Кіндалл Хілл («Київ-Баскет»), Рамел Браун («Одеса»), Сеад Хаджифейзович («Черкаські Мавпи).

Тренерами команди українців будуть Денис Журавльов з «Дніпра» та Віталій Степановський з «Хіміка». Легіонерів тренуватимуть латвійці Карліс Муйжнієкс з «Прометея» та Айнарс Багатскіс з «Київ-Баскета».

Саме тренери визначать другі п’ятірки учасників Матчу зірок. А ще по два гравці в команди визначать організатори – ФБУ.