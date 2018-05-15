Свій наступний поєдинок Ломаченко проведе 25-го серпня в Лос-Анджелесі

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Фото: Getty Images

Хто стане наступним суперником українця, поки невідомо

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі і чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) проведе свій наступний бій 25-го серпня в Лос-Анджелесі.

Про це повідомив його промоутер Боб Арум.

Хто стане наступним суперником українця, поки невідомо.

Раніше сам Арум хотів організувати на цю дату об'єднувальний поєдинок Ломаченко - Бельтран.

Раніше повідомлялося, що еаступним суперником Василя Ломаченка може стати чемпіон за версією WBC Майкі Гарсія, який виграв всі 38 боїв в професійній кар'єрі.

Як відомо, в ніч з 12 на 13 травня в Нью-Йорку на рингу Madison Square Garden Василь Ломаченко здобув перемогу в поєдинку з володарем титулу WBA в легкій вазі Хорхе Лінаресом, відправивши його в нокаут в 10-му раунді.

Джерело: boxingnews.com.ua