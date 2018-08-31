  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Офіційно. Відомий український форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини

    • Розсилка
    Фото: ФК Різеспор - Офіційно. Відомий український форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини
    Фото: ФК Різеспор

    Останнім клубом українця був «Чорноморець»

    Український форвард Олександр Гладкий продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

    31-річний нападник підписав контракт до кінця сезону з «Різеспором».

    «Різеспор» після трьох турів займає 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

    Останнім клубом Гладкого став одеський «Чорноморець».

    30-річний українець у другій частині минулого сезону зіграв у дев'яти матчах, забив два м'ячі та зробив дві точні передачі.

    Раніше до форварда проявляла інтерес чернігівська «Десна».

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ