Офіційно. Відомий український форвард продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини
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Фото: ФК Різеспор
Останнім клубом українця був «Чорноморець»
Український форвард Олександр Гладкий продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
31-річний нападник підписав контракт до кінця сезону з «Різеспором».
«Різеспор» після трьох турів займає 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Останнім клубом Гладкого став одеський «Чорноморець».
30-річний українець у другій частині минулого сезону зіграв у дев'яти матчах, забив два м'ячі та зробив дві точні передачі.
Раніше до форварда проявляла інтерес чернігівська «Десна».
Джерело: Tribuna.com