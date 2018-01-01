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    Офіційно. «Ворскла» підписала контракт з досвідченим нападником

    Угода розрахована на один рік
    «Ворскла» поповнила свої ряди досвідченим нападником Денисом Васіним. Про це повідомляє прес-служба клубу. Угода між гравцем та клубом розрахована на рік. Денис Васін виступав у одеському «Чорноморці», львівських «Карпатах», маріупольському «Іллічівці» та кам’янській «Сталі».
    • Сьогодні, 11:40
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    Денис Васін та Василь Сачко. Фото: ФК Ворскла
    Денис Васін та Василь Сачко. Фото: ФК Ворскла

    Угода розрахована на один рік

    «Ворскла» поповнила свої ряди досвідченим нападником Денисом Васіним.

    Про це повідомляє прес-служба клубу.

    Угода між гравцем та клубом розрахована на рік.

    Денис Васін виступав у одеському «Чорноморці», львівських «Карпатах», маріупольському «Іллічівці» та кам’янській «Сталі».

    У поточному сезоні Денис провів у «Чорноморці» 13 поєдинків і забив два голи.

    У березні 2017-го Денис відзначився курйозним голом у ворота «Чорноморця» у складі «Сталі».

    Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм Коломойцем.

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