Офіційно. «Ворскла» підписала контракт з досвідченим нападником

Угода розрахована на один рік

«Ворскла» поповнила свої ряди досвідченим нападником Денисом Васіним. Про це повідомляє прес-служба клубу. Угода між гравцем та клубом розрахована на рік. Денис Васін виступав у одеському «Чорноморці», львівських «Карпатах», маріупольському «Іллічівці» та кам’янській «Сталі».