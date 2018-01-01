Офіційно. «Ворскла» підписала контракт з досвідченим нападником
- Сьогодні, 11:40
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Денис Васін та Василь Сачко. Фото: ФК Ворскла
Угода розрахована на один рік
«Ворскла» поповнила свої ряди досвідченим нападником Денисом Васіним.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Угода між гравцем та клубом розрахована на рік.
Денис Васін виступав у одеському «Чорноморці», львівських «Карпатах», маріупольському «Іллічівці» та кам’янській «Сталі».
У поточному сезоні Денис провів у «Чорноморці» 13 поєдинків і забив два голи.
У березні 2017-го Денис відзначився курйозним голом у ворота «Чорноморця» у складі «Сталі».
Раніше стало відомо, що «Ворскла» продовжила контракт з нападником Юрієм Коломойцем.