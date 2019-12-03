  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оголошено склад збірної України з біатлону на індивідуальну гонку Кубка світу

    • Розсилка
    Завтра ввечері украхнські чоловіки спробують втрутитися в боротьбу за нагороди першого старту сезону - Оголошено склад збірної України з біатлону на індивідуальну гонку Кубка світу
    Завтра ввечері украхнські чоловіки спробують втрутитися в боротьбу за нагороди першого старту сезону

    Підручний все ж вийде на старт, попри проблеми зі спиною

    В шведському Естерсунді триває І етап Кубка світу з біатлону. Завтра, 4 грудня, відбудуться змагання в індивідуальній гонці серед чоловіків.

    Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди, яка захищатиме честь країни. Отже завтра на старт  змагань вийдуть: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Антон Дудченко.

     Читайте також: Дмитро Підручний про виступ у спринті на Кубку світу: Біль заважав мені на другій стрільбі

    Що ж стосовно жіночої гонки, склад команди поки лишається під питанням, адже одна з лідерок української команди Юлія Джима отримала травму під час тренування.

    Нагадаємо, наразі кращим результатом українців на Кубку світу стало четверте місце Артема Тищенка та Анастасії Меркушиної в змішаній естафеті. Та 10-та позиція Віти Семеренко в спринті у жінок.

     

    Артем Прима Дмитро Підручний Артем Тищенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ