Оголошено склад збірної України з біатлону на індивідуальну гонку Кубка світу



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Завтра ввечері украхнські чоловіки спробують втрутитися в боротьбу за нагороди першого старту сезону

Підручний все ж вийде на старт, попри проблеми зі спиною

В шведському Естерсунді триває І етап Кубка світу з біатлону. Завтра, 4 грудня, відбудуться змагання в індивідуальній гонці серед чоловіків.

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди, яка захищатиме честь країни. Отже завтра на старт змагань вийдуть: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Антон Дудченко.

Що ж стосовно жіночої гонки, склад команди поки лишається під питанням, адже одна з лідерок української команди Юлія Джима отримала травму під час тренування.

Нагадаємо, наразі кращим результатом українців на Кубку світу стало четверте місце Артема Тищенка та Анастасії Меркушиної в змішаній естафеті. Та 10-та позиція Віти Семеренко в спринті у жінок.