Артем Тищенко та Анастасія Меркушина фінішували четвертими на Кубку світу



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Торік на першому етапі Кубка світу дует Меркушина і Тищенко виблров бронзу

В змішаній одиночній естафеті українці програли третьому місцю близько 17 секунд

Щойно в шведському Естерсунді стартував перший етап Кубка світу з біатлону. У складі одиночної змішаної естафети, яка відкривала змагання, виступли українці Анастасія Меркушина та Артем Тищенко. Протягом всієї гонки наші спортсмени трималися в числі лідерів змагань, і стали кращими за швидкістю стрільби і часу на рубежі, втім до трійки призерів прорватися не зуміли, завершивши естафету на четвертому місці.

Меркушина настріляла на три штрафних кола на шостий стрільбі, коли Україна йшла першою. Після цього команда опустилася на шосте місце. Тищенко приніс збірній підсумкового 4-у позицію.

Одиночна змішана естафета:

1. Швеція (2 + 11) 36:42,1

2. Німеччина (1 + 9) +18,1

3. Норвегія (1 + 16) +40,1

4. Україна (3 + 6) +56,9