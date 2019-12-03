У збірній України з біатлону ще одна травма – Джима втрапила у «лобове зіткнення»



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На вчорашнє тренування команди травмована біатлоністка не вийшла

Поки що невідомо, чи вийде Юлія на старт наступної гонки

Невдачі переслідуються збірну України з біатлону, яка цими днями відкриває сезон на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді. Після того, як не зміг стартувати в естафеті Дмитро Підручний, під питанням опинилася й подальша участь у змаганнях ще однієї лідерки – Юлії Джими.

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Як розповів тренер жіночої збірної України Володимир Махлаєв, під час тренування Джима зіткнулася «лоб в лоб» з іншою спортсменкою, і наразі почувається зле – пише UA:Біатлон.

-Незрозуміла ситуація щодо Джими, як там її травма. Буде поліпшення, буде все нормально – побіжить однозначно. Якщо будуть якісь болі, значить – ні, - розповів Махлаєв, - Вона на тренуванні зіткнулася лоб в лоб з представницею іншої команди. Одна їхала у протихід, а інша – на спуск. Отримала травму, зараз хворобливі відчуття у неї. Вирішили поки що її притримати.

За словами наставника, навіть думали викликати на підкріплення в Естерсунд іншу досвідчену Українку, Олену Підгрушну, яка цього разу опинилася за бортом осноної збірної України, втім поки вирішили трохи почекати.