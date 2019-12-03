  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У збірній України з біатлону ще одна травма – Джима втрапила у «лобове зіткнення»

    • Розсилка
    На вчорашнє тренування команди травмована біатлоністка не вийшла - У збірній України з біатлону ще одна травма – Джима втрапила у «лобове зіткнення»
    На вчорашнє тренування команди травмована біатлоністка не вийшла

    Поки що невідомо, чи вийде Юлія на старт наступної гонки

    Невдачі переслідуються збірну України з біатлону, яка цими днями відкриває сезон на першому етапі Кубка світу в шведському Естерсунді. Після того, як не зміг стартувати в естафеті Дмитро Підручний, під питанням опинилася й подальша участь у змаганнях ще однієї лідерки – Юлії Джими.

    Читайте такожДмитро Підручний про виступ у спринті на Кубку світу: Біль заважав мені на другій стрільбі

    Як розповів тренер жіночої збірної України Володимир Махлаєв, під час тренування Джима зіткнулася «лоб в лоб» з іншою спортсменкою, і наразі почувається зле – пише UA:Біатлон.
    -Незрозуміла ситуація щодо Джими, як там її травма. Буде поліпшення, буде все нормально – побіжить однозначно. Якщо будуть якісь болі, значить – ні, - розповів Махлаєв, - Вона на тренуванні зіткнулася лоб в лоб з представницею іншої команди. Одна їхала у протихід, а інша – на спуск. Отримала травму, зараз хворобливі відчуття у неї. Вирішили поки що її притримати.
    За словами наставника, навіть думали викликати на підкріплення в Естерсунд іншу досвідчену Українку, Олену Підгрушну, яка цього разу опинилася за бортом осноної збірної України, втім поки вирішили трохи почекати.

     Читайте такожУкраїнка Віта Семеренко фінішувала в топ-10 спринту в Естерсунді
    біатлон Віта Семеренко Юлія Джима Дмитро Підручний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ