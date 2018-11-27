Олег Маліновський захищатиме титул чемпіона Європи з боксу 22 грудня



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Суперником Олега буде італієць Гранделлі

22 грудня в ТРЦ «Термінал» (Бровари) відбудеться боксерське шоу компанії братів Кличків.

Головною подією вечора, як уже повідомлялося, стане поєдинок Дениса Берінчика (9-0, 6 КО) за титул WBO International.

Окрім того, у цей день прихильників боксу чекає ще один титульний поєдинок, йдеться у прес-релізі «K2 Promotions Ukraine», який отримав «Главком».

Другий номер рейтингу WBO Олег Маліновський (23-0, 7 KO) проведе захист титулу чемпіона Європи за версією WBO у напівлегкій вазі.

Суперником Олега буде чемпіон Італії Франческо Гранделлі (10-1-1, 2 КО).

30-річний Маліновський провів 23 бої, одержав 23 перемоги, сім з яких нокаутами. Супернику 24 роки, боксує у стійці правші. В активі італійця 12 поєдинків, 10 перемог, дві з яких дострокові.

У березні цього року переміг представника Сербії Мілана Делица за очками.

Також у ринг цього вечора вийдуть чемпіон України у суперлегкій вазі Мішико Беселія, Макс Бурсак, Дмитро Митрофанов та інші.