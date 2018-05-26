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    Олександр Долгополов знявся з Ролан Гаррос

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    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images - Олександр Долгополов знявся з Ролан Гаррос
    Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

    Як повідомив сам тенісист, найближчий місяць він не зможе повернутися в тур через травму

    Українець Олександр Долгополов пропустить змагання на кортах Ролан Гаррос в цьому році.

    За результатами жеребкування в першому раунді Олександра Долгополова чекав поєдинок з Рафаелем Надалем. На відмову українця в основну сітку проходить італієць Сімоне Болеллі, який у фіналі кваліфікації програв Сантьяго Хіральдо - таку інформацію опублікував офіційний сайт турніру.

    Cвій кращий результат в Парижі перша ракетка України показав в сезонах 2010-2011, коли пробився в третій раунд. В цьому році Долгополов стартував всього на п'яти турнірах і виграв п'ять матчів.

    Як повідомив сам тенісист, найближчий місяць він не зможе повернутися в тур через травму. За цей час спортсмен і його команда будуть приймати рішення з приводу хірургічного втручання. Долгополов також не виключає варіант, що йому доведеться пропустити весь сезон, а вже після повернення в тур він збереже за собою право скористатися «захищеним рейтингом».

    Нагадаємо, що в основну сітку Ролан Гаррос як «lucky loser» пройшов Сергій Стаховський, а Ілля Марченко у своєму дебютному матчі в сезоні зазнав поразки на стадії першого раунду кваліфікації.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ролан Гаррос Олександр Долгополов жеребкування
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