Олександр Долгополов знявся з Ролан Гаррос

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Олександр Долгополов. Фото: Getty Images

Як повідомив сам тенісист, найближчий місяць він не зможе повернутися в тур через травму

Українець Олександр Долгополов пропустить змагання на кортах Ролан Гаррос в цьому році.

За результатами жеребкування в першому раунді Олександра Долгополова чекав поєдинок з Рафаелем Надалем. На відмову українця в основну сітку проходить італієць Сімоне Болеллі, який у фіналі кваліфікації програв Сантьяго Хіральдо - таку інформацію опублікував офіційний сайт турніру.

Cвій кращий результат в Парижі перша ракетка України показав в сезонах 2010-2011, коли пробився в третій раунд. В цьому році Долгополов стартував всього на п'яти турнірах і виграв п'ять матчів.

Як повідомив сам тенісист, найближчий місяць він не зможе повернутися в тур через травму. За цей час спортсмен і його команда будуть приймати рішення з приводу хірургічного втручання. Долгополов також не виключає варіант, що йому доведеться пропустити весь сезон, а вже після повернення в тур він збереже за собою право скористатися «захищеним рейтингом».

Нагадаємо, що в основну сітку Ролан Гаррос як «lucky loser» пройшов Сергій Стаховський, а Ілля Марченко у своєму дебютному матчі в сезоні зазнав поразки на стадії першого раунду кваліфікації.

Джерело: btu.org.ua