Олександр Хацкевич: до матчу з «Брюґґе» готуються всі крім Попова та Дуелунда



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Олександр Хацкевич ZIK

Тренер «Динамо» дав прес-конференцію перед другим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Київське «Динамо» грає 13 серпня проти бельгійського «Брюґґе» другий матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Напередодні тренер киян Олександр Хацкевич дав прес-конференцію, на якій розповів про підготовку до поєдинку.

«У нас є хороший вибір нападників – Бесєдін, Соль, Родрігес. Маємо різні тактичні варіанти. Завтра вирішимо, як саме грати. Так, нам потрібно забивати, але й про захист не варто забувати. Одразу після матчу проти «Шахтаря» переключилися вже на «Брюґґе». За короткий проміжок часу нас чекає шостий поєдинок. Потрібно демострувати характер та силу волі. Доведеться грати «через неможу», - передає слова Хацкевича dynamo.kiev.ua.

За словами тренера до поєдинку готуються всі гравці команди, окрім травмованих Попова та Дуелунда. Також готується з командою Шапаренко.

«Ніяких переговорів по трансферу Шапаренка немає. Це гравець першої команди. Він також готується на бельгійців. Але остаточно склад визначиться завтра», - додав Хацкевич.

Поєдинок «Динамо» - «Брюґґе» почнеться на НСК «Олімпійський» о 20:30. Нагадаємо, у першому матчі «Динамо» поступилося – 0:1