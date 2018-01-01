«Олександрія» зазнала поразки від болгарського клубу
- Вчора, 22:25
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«Ботев» на зборі у Туреччині переміг українську команду 1:0
Матчем проти болгарського «Ботева» футболісти ФК «Олександрія» завершили перший навчально-тренувальний збір у Туреччині.
З перших хвилин матчу обидві команди діяли на зустрічних курсах, але особливої загрози атаки не несли, інформує офіційний сайт клубу.
На 35-й хвилині новачок «Ботева» отримав пас на правому фланзі, обіграв двох захисників «Олександрії» та відправив м’яч по діагоналі.
Другий тайм, як і перший, не був багатий на небезпечні моменти.
Товариський матч з футболу
ФК «Олександрія» – «Ботев» (Пловдив, Болгарія) – 0:1 (0:1)
ФК «Олександрія»: Паньків, Бухал (Бабогло, 78), Бондаренко, Пашаєв (Чеботаєв, 62), Бацула (Стецьков, 62), Запорожан (Довгий, 46), Цуріков, Грицук (Шастал, 68), Банада (потенційний новачок, 46), Артем Полярус (Протасов, 46), Пономар (Сітало, 62).
Нагадаємо, «Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів.