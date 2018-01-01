«Олександрія» зазнала поразки від болгарського клубу

«Ботев» на зборі у Туреччині переміг українську команду 1:0

Матчем проти болгарського «Ботева» футболісти ФК «Олександрія» завершили перший навчально-тренувальний збір у Туреччині. З перших хвилин матчу обидві команди діяли на зустрічних курсах, але особливої загрози атаки не несли, інформує офіційний сайт клубу. На 35-й хвилині новачок «Ботева» отримав пас на правому