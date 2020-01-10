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    Артем Прима став 15-м у спринтерській гонці Кубка світу в Обергофі

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    Це кращий результат біатлоніста в поточному сезоні - Артем Прима став 15-м у спринтерській гонці Кубка світу в Обергофі
    Це кращий результат біатлоніста в поточному сезоні

    Решта українців фінішувала за межами топ-40

    Щойно в німецькому Обергофі фінішувала спринтерська гонка серед чоловіків, четвертого етапу Кубка світу. Нагадаємо, на змаганнях представляло п’ятеро спортсменів, в тому числі і володар Кубка світу Сергій Семенов, який нарешті повернувся до складу основної команди .

    Як і напередодні жінкам, чоловікам теж не поталанило з погодою. В Обергофі плюсова температура,  та штучний сніг на трасі. Сьогодні організатори не зуміли підготувати 3,3-кілометрове коло для чоловічого спринту, тому відправили спортсменів на чотири кола по 2,5 кілометра. Незвичний ритм гонки, безумовно, вніс свої корективи, і необхідність пристосуватися до довшої дистанції між двома вогневими рубежами також стала одним з визначальних чинників, який вплинув на результати біатлоністів.

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    Скориставшись відсутністю лідера нинішнього сезону Йоханнеса Бе, зумів оформити перемогу француз Марен Фуркард, другим став його співвітчизник Емільен Жаклен. Третім фінішував німець   Йоханнес Кюн.

    У українців, за відсутності Дмитра Підручного, лідером став найдосвідченіший з решти хлопців - Артем Прима. Після чистої стрільби лежачи, в стійці наш біатлоніст допустив одну помилку і зумів фінішувати 15-м! А це - не тільки кращий результат Артема в сезоні, але і пропуск в недільний мас-старт, повыдомляє biathlon.com.ua.

    41-м фінішував Артем Тищенко. 46-м місцем ознаменував повернення на Кубок світу Сергій Семенов. Антон Дудченко не впорався зі стрільбою і з трьома колами штрафу фінішував 75-м. Наймолодший член чоловічої збірної України, Богдан Цимбал  став 106-м.

    Спринт. чоловіки

    1. Мартен Фуркад (0 + 0) 25: 27,2

    2. Емільен Жаклен (0 + 1) +25,5

    3. Йоханнес Кюн (0 + 1) +33,0

    ...

    15. Артем Прима (0 + 1) +1: 41,6

    41. Артем Тищенко (0 + 1) +2,29,6

    46. Сергій Семенов (1 + 0) +2: 35,0

    76. Антон Дудченко (1 + 2) +3: 31,8

    106. Богдан Цимбал (1 + 2) +4: 56,6

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    Богдан Сергій Семенов Артем Прима Артем Тищенко Антон Дудченко Богдан Цимбал
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