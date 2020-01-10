Артем Прима став 15-м у спринтерській гонці Кубка світу в Обергофі



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Це кращий результат біатлоніста в поточному сезоні

Решта українців фінішувала за межами топ-40

Щойно в німецькому Обергофі фінішувала спринтерська гонка серед чоловіків, четвертого етапу Кубка світу. Нагадаємо, на змаганнях представляло п’ятеро спортсменів, в тому числі і володар Кубка світу Сергій Семенов, який нарешті повернувся до складу основної команди .

Як і напередодні жінкам, чоловікам теж не поталанило з погодою. В Обергофі плюсова температура, та штучний сніг на трасі. Сьогодні організатори не зуміли підготувати 3,3-кілометрове коло для чоловічого спринту, тому відправили спортсменів на чотири кола по 2,5 кілометра. Незвичний ритм гонки, безумовно, вніс свої корективи, і необхідність пристосуватися до довшої дистанції між двома вогневими рубежами також стала одним з визначальних чинників, який вплинув на результати біатлоністів.

Скориставшись відсутністю лідера нинішнього сезону Йоханнеса Бе, зумів оформити перемогу француз Марен Фуркард, другим став його співвітчизник Емільен Жаклен. Третім фінішував німець Йоханнес Кюн.

У українців, за відсутності Дмитра Підручного, лідером став найдосвідченіший з решти хлопців - Артем Прима. Після чистої стрільби лежачи, в стійці наш біатлоніст допустив одну помилку і зумів фінішувати 15-м! А це - не тільки кращий результат Артема в сезоні, але і пропуск в недільний мас-старт, повыдомляє biathlon.com.ua.

41-м фінішував Артем Тищенко. 46-м місцем ознаменував повернення на Кубок світу Сергій Семенов. Антон Дудченко не впорався зі стрільбою і з трьома колами штрафу фінішував 75-м. Наймолодший член чоловічої збірної України, Богдан Цимбал став 106-м.

Спринт. чоловіки

1. Мартен Фуркад (0 + 0) 25: 27,2

2. Емільен Жаклен (0 + 1) +25,5

3. Йоханнес Кюн (0 + 1) +33,0

...

15. Артем Прима (0 + 1) +1: 41,6

41. Артем Тищенко (0 + 1) +2,29,6

46. Сергій Семенов (1 + 0) +2: 35,0

76. Антон Дудченко (1 + 2) +3: 31,8

106. Богдан Цимбал (1 + 2) +4: 56,6