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    Ольга Харлан здобула першу гучну нагороду в 2019 році

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    Ольга Харлан поступово повертає бойову форму - Ольга Харлан здобула першу гучну нагороду в 2019 році
    Ольга Харлан поступово повертає бойову форму
    Федерація фехтування України

    Українська шаблістка стала срібною призеркою етапу Кубка світу в Афінах (Греція)

    Будучи шостим номером світового рейтингу FIE, Харлан розпочала виступ відразу в 1/32 фіналу, де не мала проблем з Татьяною Приходько з Казахстану, закінчивши бій з рахунком 15:5. Далі українка перемогла Елоїзу Пассаро (15: 9) з Італії, із таким же рахунком обіграла француженку Мано Брюне, а в поєдинку за вихід у півфінал одним ударом виграла у господарки доріжок Теодори Коунтоури (15:14).

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    В 1/2-й Харлан розібралася з 17-річною Лізою Пустаї, яка десять днів тому вперше стала чемпіонкою Європи серед юніорів на континентальній першості у Фоджі (Італія).

    У фіналі Ольга зустрілася з чинною чемпіонкою світу Софією Поздняковою з РФ. У вирішальному поєдинку наша фехтувальниця програла з рахунком 10:15.

    Таким чином, лідер збірної України вперше в сезоні здобула медаль Кубка світу. Раніше Харлан стала бронзовим призером Гран-прі Каїру.

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    Джерело: Федерація фехтування України

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    Ольга Харлан Фехтування Софія Позднякова Ліза Пустаї
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