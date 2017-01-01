Ольга Овдійчук вдруге поспіль названа найкращою футболісткою України

Відзнаку отримала футболістка харківського «Житлобуд-1»

На церемонії «Футбольні зірки України-2017», яка у п’ятницю, 8 грудня, відбулася на НСК «Олімпійський» у столиці України, було визначено найкращу футболістку 2017 року. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Перемогу здобула гравець харківського «Житлобуд-1» Ольга Овдійчук. Серед



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Ольга Овдійчук. Фото ФФУ

Відзнаку отримала футболістка харківського «Житлобуд-1»

На церемонії «Футбольні зірки України-2017», яка у п’ятницю, 8 грудня, відбулася на НСК «Олімпійський» у столиці України, було визначено найкращу футболістку 2017 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Перемогу здобула гравець харківського «Житлобуд-1» Ольга Овдійчук.

Серед номінантів також були представлені Яна Калініна й Ірина Василюк з харківського «Житлобуд-2».

Додається, що у 2016 році найкращою футболісткою також було визнано Ольгу Овдійчук.

Додамо, що Ія Андрущак та Андрій Шевченко стали амбасадорами фіналів Ліги чемпіонів-2018.

Нагадаємо, повідомлялося, що жіноча збірна України почала підготовку до відбірного матчу на чемпіонат світу з Угорщиною.