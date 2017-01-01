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    Ольга Овдійчук вдруге поспіль названа найкращою футболісткою України

    Відзнаку отримала футболістка харківського «Житлобуд-1»
    На церемонії «Футбольні зірки України-2017», яка у п’ятницю, 8 грудня, відбулася на НСК «Олімпійський» у столиці України, було визначено найкращу футболістку 2017 року. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Перемогу здобула гравець харківського «Житлобуд-1» Ольга Овдійчук. Серед
    • Сьогодні, 20:48
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    Ольга Овдійчук. Фото ФФУ
    Ольга Овдійчук. Фото ФФУ

    Відзнаку отримала футболістка харківського «Житлобуд-1»

    На церемонії «Футбольні зірки України-2017», яка у п’ятницю, 8 грудня, відбулася на НСК «Олімпійський» у столиці України, було визначено найкращу футболістку 2017 року.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Перемогу здобула гравець харківського «Житлобуд-1» Ольга Овдійчук.

    Серед номінантів також були представлені Яна Калініна й Ірина Василюк з харківського «Житлобуд-2».

    Додається, що у 2016 році найкращою футболісткою також було визнано Ольгу Овдійчук.

    Додамо, що Ія Андрущак та Андрій Шевченко стали амбасадорами фіналів Ліги чемпіонів-2018.

    Нагадаємо, повідомлялося, що жіноча збірна України почала підготовку до відбірного матчу на чемпіонат світу з Угорщиною.

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