Ольга Овдійчук вдруге поспіль названа найкращою футболісткою України
- Сьогодні, 20:48
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Ольга Овдійчук. Фото ФФУ
Відзнаку отримала футболістка харківського «Житлобуд-1»
На церемонії «Футбольні зірки України-2017», яка у п’ятницю, 8 грудня, відбулася на НСК «Олімпійський» у столиці України, було визначено найкращу футболістку 2017 року.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Перемогу здобула гравець харківського «Житлобуд-1» Ольга Овдійчук.
Серед номінантів також були представлені Яна Калініна й Ірина Василюк з харківського «Житлобуд-2».
Додається, що у 2016 році найкращою футболісткою також було визнано Ольгу Овдійчук.
Додамо, що Ія Андрущак та Андрій Шевченко стали амбасадорами фіналів Ліги чемпіонів-2018.
Нагадаємо, повідомлялося, що жіноча збірна України почала підготовку до відбірного матчу на чемпіонат світу з Угорщиною.