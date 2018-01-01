Олімпіада-2018. Австрієць виграв золото в гігантському слаломі, українець Ковбаснюк – за межами топ-50

Тепер в активі австрійця дві золоті медалі Пхьончхану-2018

Австрійський гірськолижник Марсель Хіршер здобув перемогу в гігантському слаломі на Олімпійських іграх-2018 і завоював золоту медаль. Другим став Хенрік Кристофферсен з Норвегії. Бронза дісталася французу Алексису Пінтюро. Раніше Хіршер здобув перемогу в суперкомбінації. Тепер в його активі дві золоті медалі Пхьончхану-2018. Українець Іван



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Марсель Хіршер. Фото: Getty Images

Тепер в активі австрійця дві золоті медалі Пхьончхану-2018

Австрійський гірськолижник Марсель Хіршер здобув перемогу в гігантському слаломі на Олімпійських іграх-2018 і завоював золоту медаль.

Другим став Хенрік Кристофферсен з Норвегії. Бронза дісталася французу Алексису Пінтюро.

Раніше Хіршер здобув перемогу в суперкомбінації. Тепер в його активі дві золоті медалі Пхьончхану-2018.

Українець Іван Ковбасюк в першому раунді показав 70-ий результат, а в другому – 51-й, що дозволило йому посісти 57-му підсумкову позицію.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Гірськолижний спорт

Гігантський слалом, чоловіки

1. Марсель Хіршер (Австрія) - 2.18,04

2. Хенрік Кристофферсен (Норвегія) +1,27

3. Алексіс Пінтюро (Франція) +1,31

...

57. Іван Ковбаснюк (Україна) +19,63