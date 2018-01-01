Олімпіада-2018. Австрієць виграв золото в гігантському слаломі, українець Ковбаснюк – за межами топ-50
- Сьогодні, 09:01
-
Розсилка
Тепер в активі австрійця дві золоті медалі Пхьончхану-2018
Австрійський гірськолижник Марсель Хіршер здобув перемогу в гігантському слаломі на Олімпійських іграх-2018 і завоював золоту медаль.
Другим став Хенрік Кристофферсен з Норвегії. Бронза дісталася французу Алексису Пінтюро.
Раніше Хіршер здобув перемогу в суперкомбінації. Тепер в його активі дві золоті медалі Пхьончхану-2018.
Українець Іван Ковбасюк в першому раунді показав 70-ий результат, а в другому – 51-й, що дозволило йому посісти 57-му підсумкову позицію.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Гірськолижний спорт
Гігантський слалом, чоловіки
1. Марсель Хіршер (Австрія) - 2.18,04
2. Хенрік Кристофферсен (Норвегія) +1,27
3. Алексіс Пінтюро (Франція) +1,31
...
57. Іван Ковбаснюк (Україна) +19,63