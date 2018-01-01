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    Олімпіада-2018. Австрієць виграв золото в гігантському слаломі, українець Ковбаснюк – за межами топ-50

    Тепер в активі австрійця дві золоті медалі Пхьончхану-2018
    Австрійський гірськолижник Марсель Хіршер здобув перемогу в гігантському слаломі на Олімпійських іграх-2018 і завоював золоту медаль. Другим став Хенрік Кристофферсен з Норвегії. Бронза дісталася французу Алексису Пінтюро. Раніше Хіршер здобув перемогу в суперкомбінації. Тепер в його активі дві золоті медалі Пхьончхану-2018. Українець Іван
    • Сьогодні, 09:01
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    Марсель Хіршер. Фото: Getty Images
    Марсель Хіршер. Фото: Getty Images

    Тепер в активі австрійця дві золоті медалі Пхьончхану-2018

    Австрійський гірськолижник Марсель Хіршер здобув перемогу в гігантському слаломі на Олімпійських іграх-2018 і завоював золоту медаль.

    Другим став Хенрік Кристофферсен з Норвегії. Бронза дісталася французу Алексису Пінтюро.

    Раніше Хіршер здобув перемогу в суперкомбінації. Тепер в його активі дві золоті медалі Пхьончхану-2018.

    Українець Іван Ковбасюк в першому раунді показав 70-ий результат, а в другому – 51-й, що дозволило йому посісти 57-му підсумкову позицію.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Гірськолижний спорт

    Гігантський слалом, чоловіки

    1. Марсель Хіршер (Австрія) - 2.18,04
    2. Хенрік Кристофферсен (Норвегія) +1,27
    3. Алексіс Пінтюро (Франція) +1,31
    ...
    57. Іван Ковбаснюк (Україна) +19,63

    Австрія Олімпійські ігри (Олімпіада) Україна
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