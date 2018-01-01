Олімпіада-2018. День шостий – найчисельніший для України. На старт вийдуть відразу 18 українців

Україна буде представлена у гірських лижах, скелетоні, біатлоні, лижних перегонах, фристайлі та санному спорті

Черговий змагальний день, 15 лютого, у Пхьончхані-2018 традиційно розпочнеться керлінгом. Чоловіки та жінки у командних турнірах зіграють 12 поєдинків (початки – о 2:05, 7:05 і 13:05). О 3:00 мають розпочатися відразу дві події: перша спроба у гігантському слаломі у жінок, і перший заїзд у чоловіків у скелетоні. Тут Україна буде

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Роман Захарків та Олександр Оболончик

Україна буде представлена у гірських лижах, скелетоні, біатлоні, лижних перегонах, фристайлі та санному спорті

Черговий змагальний день, 15 лютого, у Пхьончхані-2018 традиційно розпочнеться керлінгом.

Чоловіки та жінки у командних турнірах зіграють 12 поєдинків (початки – о 2:05, 7:05 і 13:05).

О 3:00 мають розпочатися відразу дві події: перша спроба у гігантському слаломі у жінок, і перший заїзд у чоловіків у скелетоні. Тут Україна буде представлена Ольгою Книш і Владиславом Гераскевичем відповідно.

Після невеликих перерв спортсмени повернуться на змагальні дистанції для виконання других спроб. У жінок за підсумками другого спуску будуть розділені медалі.

О 3:30 розпочнеться довільна програма спортивних пар з фігурного катання. Тут також будуть розіграні нагороди.

Відбудеться у четвер і шість хокейних поєдинків у жінок і чоловіків (початки – о 5:10, 9:40 і 14:10)

О 7:45 за медалі розпочнуть боротьбу чоловіки-сноубордисти у кросі, а о 13:00 – чоловіки у ковзанярському спорті на дистанції 10,000м.

Щодо інших українців, то їхні виступи очікуються у наступному порядку:

- о 4:30 гірськолижники мають проїхати швидкісний спуску; тут виступатиме Іван Ковбаснюк;

- о 8:30 стартує 10-кілометрова гонка у лижниць, де виступлять Тетяна Антипенко та Марина Анцибор;

- о 10:15 і 13:20 відбудуться біатлонні індивідуальні гонки у жінок і чоловіків (склад українських команд ще вирішується, але у кожній з гонок візьмуть участь по чотири спортсмена від нашої країни);

- о 13:00 у фристайлі жінки розпочнуть свою кваліфікацію в акробатиці; тут виступить Ольга Полюк;

- і 14:30 розпочнеться командна естафета із санного спорту, де Україну представлять Роман Захарків, Олександр Оболончик, Антон Дукач та Олена Шхумова.