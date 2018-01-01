Олімпіада-2018. Канадець Тутан завоював золото у біг-ейрі

Для Канади ця золота медаль стала 11-ю

На XXIII зимовій Олімпіаді в Пхьончхані розіграли комплект нагород у біг-ейрі. Чемпіоном Ігор-2018 в біг-ейрі став сноубордист з Канади Себастьян Тутан (174,25 бала), срібло завоював американець Кіл Мак (168,75), бронза - у британця Біллі Моргана (168,00). Українці в цьому виді олімпійської програми не виступали. XXIII Зимові Олімпійські ігри