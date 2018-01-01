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    Олімпіада-2018. Канадець Тутан завоював золото у біг-ейрі

    Для Канади ця золота медаль стала 11-ю
    На XXIII зимовій Олімпіаді в Пхьончхані розіграли комплект нагород у біг-ейрі. Чемпіоном Ігор-2018 в біг-ейрі став сноубордист з Канади Себастьян Тутан (174,25 бала), срібло завоював американець Кіл Мак (168,75), бронза - у британця Біллі Моргана (168,00). Українці в цьому виді олімпійської програми не виступали. XXIII Зимові Олімпійські ігри
    • Сьогодні, 09:26
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    Себастьян Тутан. Фото: Getty Images
    Себастьян Тутан. Фото: Getty Images

    Для Канади ця золота медаль стала 11-ю

    На XXIII зимовій Олімпіаді в Пхьончхані розіграли комплект нагород у біг-ейрі.

    Чемпіоном Ігор-2018 в біг-ейрі став сноубордист з Канади Себастьян Тутан (174,25 бала), срібло завоював американець Кіл Мак (168,75), бронза - у британця Біллі Моргана (168,00).

    Українці в цьому виді олімпійської програми не виступали.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноуборд

    Біг-ейр, чоловіки

    1. Себастьян Тутан (Канада) 174,25
    2. Кайлі Мак (США) 168,75
    3. Біллі Морган (Великобританія) 168,00

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Канада
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