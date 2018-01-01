Олімпіада-2018. Канадець Тутан завоював золото у біг-ейрі
- Сьогодні, 09:26
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Себастьян Тутан. Фото: Getty Images
Для Канади ця золота медаль стала 11-юНа XXIII зимовій Олімпіаді в Пхьончхані розіграли комплект нагород у біг-ейрі.
Чемпіоном Ігор-2018 в біг-ейрі став сноубордист з Канади Себастьян Тутан (174,25 бала), срібло завоював американець Кіл Мак (168,75), бронза - у британця Біллі Моргана (168,00).
Українці в цьому виді олімпійської програми не виступали.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноуборд
Біг-ейр, чоловіки
1. Себастьян Тутан (Канада) 174,25
2. Кайлі Мак (США) 168,75
3. Біллі Морган (Великобританія) 168,00