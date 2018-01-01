Олімпіада-2018. Канадець Жирар сенсаційно став чемпіоном у шорт-треку на дистанції 1000 метрів

В ході забігу два корейця-фаворита зіткнулися і позбавили один одного шансів на золото Ігор

В Пхьончхані завершилися змагання у шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед чоловіків. Перемогу святкував Самюель Жирар з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань. Жирар подолав дистанцію за 1 хвилину 24.650 секунди. Друге місце і срібло на рахунку американця Джона-Анрі Крюгера (1:24.864), бронза - у корейця Їра Сео - 1:31.619. Варто



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Самуель Жира. Фото: Getty Images

В ході забігу два корейця-фаворита зіткнулися і позбавили один одного шансів на золото Ігор

В Пхьончхані завершилися змагання у шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед чоловіків. Перемогу святкував Самюель Жирар з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

Жирар подолав дистанцію за 1 хвилину 24.650 секунди. Друге місце і срібло на рахунку американця Джона-Анрі Крюгера (1:24.864), бронза - у корейця Їра Сео - 1:31.619.

Варто зазначити, що в ході забігу два корейця-фаворита - Сео та Лім Єп Чин зіткнулися і позбавили один одного шансів на золото Ігор.

Представники збірної України не брали участі в цій дисципліні.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Шорт-трек

Чоловіки, 1000м

1. Самюель Жирар (Канада) 1:24.650

2. Джон-Анрі Крюгер (США) 1:24.864

3. Їра Сео (Корея) 1:31.619