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    Олімпіада-2018. Канадець Жирар сенсаційно став чемпіоном у шорт-треку на дистанції 1000 метрів

    В ході забігу два корейця-фаворита зіткнулися і позбавили один одного шансів на золото Ігор
    В Пхьончхані завершилися змагання у шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед чоловіків. Перемогу святкував Самюель Жирар з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань. Жирар подолав дистанцію за 1 хвилину 24.650 секунди. Друге місце і срібло на рахунку американця Джона-Анрі Крюгера (1:24.864), бронза - у корейця Їра Сео - 1:31.619. Варто
    • Сьогодні, 15:33
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    Самуель Жира. Фото: Getty Images
    Самуель Жира. Фото: Getty Images

    В ході забігу два корейця-фаворита зіткнулися і позбавили один одного шансів на золото Ігор

    В Пхьончхані завершилися змагання у шорт-треку на дистанції 1000 метрів серед чоловіків. Перемогу святкував Самюель Жирар з Канади, повідомляє офіційний сайт змагань.

    Жирар подолав дистанцію за 1 хвилину 24.650 секунди. Друге місце і срібло на рахунку американця Джона-Анрі Крюгера (1:24.864), бронза - у корейця Їра Сео - 1:31.619.

    Варто зазначити, що в ході забігу два корейця-фаворита - Сео та Лім Єп Чин зіткнулися і позбавили один одного шансів на золото Ігор.

    Представники збірної України не брали участі в цій дисципліні.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Шорт-трек

    Чоловіки, 1000м

    1. Самюель Жирар (Канада) 1:24.650
    2. Джон-Анрі Крюгер (США) 1:24.864
    3. Їра Сео (Корея) 1:31.619

    Олімпійські ігри (Олімпіада) США Канада
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