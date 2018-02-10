Олімпіада-2018. Кореєць з олімпійським рекордом виграв 1500 метрів у шорт-треку

В фінал чоловічого шорт-треку на дистанції 1500 метрів потрапило відразу дев'ять спортсменів

Фінал на дистанції 1500 метрів, в якому брало участь відразу дев'ять спортсменів, виграв кореєць Лім Хйоцзюн, який приніс Республіці Корея перше золото домашньої Олімпіади. Через порушення правил в півфіналах, в фінал чоловічого шорт-треку на дистанції 1500 метрів потрапило відразу дев'ять спортсменів, а не шість, що перетворило вирішальний



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Чоловічий шорт-трек на Олімпіаді-2018. Фото: Getty Images

В фінал чоловічого шорт-треку на дистанції 1500 метрів потрапило відразу дев'ять спортсменів

Фінал на дистанції 1500 метрів, в якому брало участь відразу дев'ять спортсменів, виграв кореєць Лім Хйоцзюн, який приніс Республіці Корея перше золото домашньої Олімпіади.

Через порушення правил в півфіналах, в фінал чоловічого шорт-треку на дистанції 1500 метрів потрапило відразу дев'ять спортсменів, а не шість, що перетворило вирішальний заїзд в справжню м'ясорубку. Головне було - доїхати до фінішу, і тоді можна було реально претендувати на медаль.

І хоча падінь в фіналі було менше, ніж в попередніх раундах, все-таки без порушень не обійшлося - титулований канадець Чарльз Гемлін був дискваліфікований за порушення в боротьбі з корейцем Гванг Даехеном. Ці два спортсмена перебували на третьому-четвертому місці за три кола до кінця, але обидва впали і не фінішували.

Але корейські вболівальники все одно мали привід для радості - інший їхній представник у фіналі, Лім Хйоцзюн, впевнено вирвався на перше місце за кілька кіл до фінішу, не давши себе випередити суперникам на останніх колах. Він здобув перше золото для господарів Олімпіади в перший же день змагань.

Друге місце дісталося нідерландцю Шинкі Кнехту, а третім досить несподівано (багато в чому через падіння канадця і корейця) виявився олімпійський атлет з Росії Семен Єлістратов. Він краще за інших скористався падінням основних конкурентів, встигнувши проскочити, тоді як інші спортсмени втратили трохи часу, якого їм і не вистачило для успішного фінішу.

Результати:

Джерело: sportarena.com