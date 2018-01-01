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    Олімпіада-2018. Крюге став олімпійським чемпіоном в скіатлоні, українця Красовського зняли

    Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки
    Норвезький лижник Сімен Хегстад Крюгер несподівано став Олімпійським чемпіоном у скіатлоні. На старті гонки Крюгер зіткнувся з двома лижниками зі збірної Олімпійських атлетів з РФ Денисом Спіцовим і Андрієм Ларьковим. Незважаючи на падіння, норвежець зумів наздогнати лідируючу групу. Перед останнім колом Сімен вирвався вперед і в підсумку перед
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    Сімен Хегстад Крюгер. Фото: Getty Images
    Сімен Хегстад Крюгер. Фото: Getty Images

    Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки

    Норвезький лижник Сімен Хегстад Крюгер несподівано став Олімпійським чемпіоном у скіатлоні.

    На старті гонки Крюгер зіткнувся з двома лижниками зі збірної Олімпійських атлетів з РФ Денисом Спіцовим і Андрієм Ларьковим. Незважаючи на падіння, норвежець зумів наздогнати лідируючу групу.

    Перед останнім колом Сімен вирвався вперед і в підсумку перед фінішем зробив собі заділ в 23 секунди, якого вистачило, щоб виграти перше для Норвегії золото на Іграх в Пхьончхані.

    У трійку призерів також потрапили норвежці - Мартін Йонсруд Сунбю і Ханс Крістер Холунд. Спіцов, зіткнувшись з Крюгером, фінішував четвертим. А ось лідер сезону Йоганнес Клебо в кінцівці здав і фінішував 10-м. Олімпійський чемпіон Сочі в скіатлоні швейцарець Даріо Колонья - 6-й.

    Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони, скіатлон

    Чоловіки

    1. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) 1:16:20.0
    2. Мартін Йонсруд Сунбю (Норвегія) +8.0
    3. Ханс Крістер Холунд (Норвегія) +9.9
    ...
    61. Олексій Красовський (Україна) +1к.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Норвегія Україна
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