Олімпіада-2018. Крюге став олімпійським чемпіоном в скіатлоні, українця Красовського зняли

Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки

Норвезький лижник Сімен Хегстад Крюгер несподівано став Олімпійським чемпіоном у скіатлоні. На старті гонки Крюгер зіткнувся з двома лижниками зі збірної Олімпійських атлетів з РФ Денисом Спіцовим і Андрієм Ларьковим. Незважаючи на падіння, норвежець зумів наздогнати лідируючу групу. Перед останнім колом Сімен вирвався вперед і в підсумку перед



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Сімен Хегстад Крюгер. Фото: Getty Images

Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки

Норвезький лижник Сімен Хегстад Крюгер несподівано став Олімпійським чемпіоном у скіатлоні.

На старті гонки Крюгер зіткнувся з двома лижниками зі збірної Олімпійських атлетів з РФ Денисом Спіцовим і Андрієм Ларьковим. Незважаючи на падіння, норвежець зумів наздогнати лідируючу групу.

Перед останнім колом Сімен вирвався вперед і в підсумку перед фінішем зробив собі заділ в 23 секунди, якого вистачило, щоб виграти перше для Норвегії золото на Іграх в Пхьончхані.

У трійку призерів також потрапили норвежці - Мартін Йонсруд Сунбю і Ханс Крістер Холунд. Спіцов, зіткнувшись з Крюгером, фінішував четвертим. А ось лідер сезону Йоганнес Клебо в кінцівці здав і фінішував 10-м. Олімпійський чемпіон Сочі в скіатлоні швейцарець Даріо Колонья - 6-й.

Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони, скіатлон

Чоловіки

1. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) 1:16:20.0

2. Мартін Йонсруд Сунбю (Норвегія) +8.0

3. Ханс Крістер Холунд (Норвегія) +9.9

...

61. Олексій Красовський (Україна) +1к.