Олімпіада-2018. Крюге став олімпійським чемпіоном в скіатлоні, українця Красовського зняли
- Сьогодні, 10:20
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Розсилка
Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки
Норвезький лижник Сімен Хегстад Крюгер несподівано став Олімпійським чемпіоном у скіатлоні.
На старті гонки Крюгер зіткнувся з двома лижниками зі збірної Олімпійських атлетів з РФ Денисом Спіцовим і Андрієм Ларьковим. Незважаючи на падіння, норвежець зумів наздогнати лідируючу групу.
Перед останнім колом Сімен вирвався вперед і в підсумку перед фінішем зробив собі заділ в 23 секунди, якого вистачило, щоб виграти перше для Норвегії золото на Іграх в Пхьончхані.
У трійку призерів також потрапили норвежці - Мартін Йонсруд Сунбю і Ханс Крістер Холунд. Спіцов, зіткнувшись з Крюгером, фінішував четвертим. А ось лідер сезону Йоганнес Клебо в кінцівці здав і фінішував 10-м. Олімпійський чемпіон Сочі в скіатлоні швейцарець Даріо Колонья - 6-й.
Українець Олексій Красовський відстав на коло, і його зняли з гонки.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони, скіатлон
Чоловіки
1. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) 1:16:20.0
2. Мартін Йонсруд Сунбю (Норвегія) +8.0
3. Ханс Крістер Холунд (Норвегія) +9.9
...
61. Олексій Красовський (Україна) +1к.