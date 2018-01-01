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    Олімпіада-2018. Німеччина завоювала золото та срібло у змаганнях бобслеїстів-четвірок

    Українські спортсмени у бобслеї не виступали
    В Пхьончхані на Олімпіаді-2018 завершився олімпійський турнір з бобслею серед чоловічих четвірок, де золоту і срібну медалі завоювали квартети з Німеччини. Найшвидшим став квартет у складі Франческо Фрідріха, Канді Бауера, Мартіна Гроткоппа і Торстена Маргіса. Вони проїхали трасу в чотирьох спробах за 3 хвилини 15.85 секунди. На 0,53 секунди від
    • Сьогодні, 09:01
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    Німецькі бобслеїсти. Фото: Reuters
    Німецькі бобслеїсти. Фото: Reuters

    Українські спортсмени у бобслеї не виступали

    В Пхьончхані на Олімпіаді-2018 завершився олімпійський турнір з бобслею серед чоловічих четвірок, де золоту і срібну медалі завоювали квартети з Німеччини.

    Найшвидшим став квартет у складі Франческо Фрідріха, Канді Бауера, Мартіна Гроткоппа і Торстена Маргіса. Вони проїхали трасу в чотирьох спробах за 3 хвилини 15.85 секунди.

    На 0,53 секунди від них у підсумковому протоколі відстали Ніко Вальтер, Кевін Куске, Олександр Рюдігер і Эрік Франке. Абсолютно однаковий результат з другим німецьким квартетом, то ж 2-е місце і срібло завоював квартет з Південної Кореї в складі Он Юн Чон, Юн Джун, Лін/Сео-Юнг Ву, Кім дон Хюн - ті ж 0,53 секунди.

    Українські спортсмени у бобслеї не виступали.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Бобслей

    Чоловіки, четвірки

    1. Німеччина 3:15.85
    2. Німеччина 3:16.38
    2. Південна Корея 3:16.38

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Німеччина Південна Корея
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