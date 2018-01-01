Олімпіада-2018. Німеччина завоювала золото та срібло у змаганнях бобслеїстів-четвірок

Українські спортсмени у бобслеї не виступали

В Пхьончхані на Олімпіаді-2018 завершився олімпійський турнір з бобслею серед чоловічих четвірок, де золоту і срібну медалі завоювали квартети з Німеччини. Найшвидшим став квартет у складі Франческо Фрідріха, Канді Бауера, Мартіна Гроткоппа і Торстена Маргіса. Вони проїхали трасу в чотирьох спробах за 3 хвилини 15.85 секунди. На 0,53 секунди від



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німецькі бобслеїсти. Фото: Reuters

Українські спортсмени у бобслеї не виступали

В Пхьончхані на Олімпіаді-2018 завершився олімпійський турнір з бобслею серед чоловічих четвірок, де золоту і срібну медалі завоювали квартети з Німеччини.

Найшвидшим став квартет у складі Франческо Фрідріха, Канді Бауера, Мартіна Гроткоппа і Торстена Маргіса. Вони проїхали трасу в чотирьох спробах за 3 хвилини 15.85 секунди.

На 0,53 секунди від них у підсумковому протоколі відстали Ніко Вальтер, Кевін Куске, Олександр Рюдігер і Эрік Франке. Абсолютно однаковий результат з другим німецьким квартетом, то ж 2-е місце і срібло завоював квартет з Південної Кореї в складі Он Юн Чон, Юн Джун, Лін/Сео-Юнг Ву, Кім дон Хюн - ті ж 0,53 секунди.

Українські спортсмени у бобслеї не виступали.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Бобслей

Чоловіки, четвірки

1. Німеччина 3:15.85

2. Німеччина 3:16.38

2. Південна Корея 3:16.38