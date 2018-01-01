Олімпіада-2018. Німеччина завоювала золото та срібло у змаганнях бобслеїстів-четвірок
- Сьогодні, 09:01
-
Розсилка
Українські спортсмени у бобслеї не виступали
В Пхьончхані на Олімпіаді-2018 завершився олімпійський турнір з бобслею серед чоловічих четвірок, де золоту і срібну медалі завоювали квартети з Німеччини.
Найшвидшим став квартет у складі Франческо Фрідріха, Канді Бауера, Мартіна Гроткоппа і Торстена Маргіса. Вони проїхали трасу в чотирьох спробах за 3 хвилини 15.85 секунди.
На 0,53 секунди від них у підсумковому протоколі відстали Ніко Вальтер, Кевін Куске, Олександр Рюдігер і Эрік Франке. Абсолютно однаковий результат з другим німецьким квартетом, то ж 2-е місце і срібло завоював квартет з Південної Кореї в складі Он Юн Чон, Юн Джун, Лін/Сео-Юнг Ву, Кім дон Хюн - ті ж 0,53 секунди.
Українські спортсмени у бобслеї не виступали.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Бобслей
Чоловіки, четвірки
1. Німеччина 3:15.85
2. Німеччина 3:16.38
2. Південна Корея 3:16.38