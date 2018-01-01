Олімпіада-2018. Норвегія перемогла в лижній чоловічій естафеті

Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом

Збірна Норвегії завоювала золоті медалі в чоловічій лижній естафеті 4х10 км на Олімпіаді в Пхьончхані. Срібло виграли Олімпійські атлети з Росії, а бронза дісталася французам. Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом: замість призера скіатлона Ханса Крістера Холунда перший етап біг Дідрік Тонсет. І це рішення знову виявилося помилковим: на



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Збірна Норвегії. Фото: Getty Images

Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом

Збірна Норвегії завоювала золоті медалі в чоловічій лижній естафеті 4х10 км на Олімпіаді в Пхьончхані.

Срібло виграли Олімпійські атлети з Росії, а бронза дісталася французам.

Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом: замість призера скіатлона Ханса Крістера Холунда перший етап біг Дідрік Тонсет. І це рішення знову виявилося помилковим: на першому етапі Тонсет зловив 18 секунд щодо Олексія Полтораніна і Андрія Ларькова.

На другому етапі ситуація для норвежців ставала загрозливою: збірна Казахстану передбачувано відвалилася, проте Росія зусиллями Олександра Большунова збільшила свою перевагу до 32 секунд.

На останньому етапі Йоханнес Клебо йшов відверто в півноги, будучи впевненим у своєму фінішному шматку. Він підпустив до себе Дениса Спіцова, після чого вони разом поїхали від француза Адріена Бакшайдера. На одному з підйомів останнього кола Клебо легко поїхав від Спіцова і приніс своїй команді золото.

Фінляндія через провал Ларрі Хювярінена на першому етапі залишилася без медалі: ні Іво Нісканен, ні Матті Хейккінен, ні Ларі Лехтонен повернути команду в трійку вже не зуміли. Ще сильніше провалилася збірна Швеції, яка стала лише п'ятою.

Замкнули топ-6 німці: Йонас Доблер на останньому колі пройшов італійця Федеріко Пеллегріно.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Естаефта 4х10км, чоловіки

1. Норевгія 1:33:04.9

2. Олімпійські атлети з Росії +9.4

3. Франція +36.9

4. Фінляндія +1:40.5

5. Швеція +2:05.6

Джерело: sportarena.com