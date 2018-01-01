Олімпіада-2018. Норвегія перемогла в лижній чоловічій естафеті
- Сьогодні, 10:13
-
Розсилка
Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом
Збірна Норвегії завоювала золоті медалі в чоловічій лижній естафеті 4х10 км на Олімпіаді в Пхьончхані.
Срібло виграли Олімпійські атлети з Росії, а бронза дісталася французам.
Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом: замість призера скіатлона Ханса Крістера Холунда перший етап біг Дідрік Тонсет. І це рішення знову виявилося помилковим: на першому етапі Тонсет зловив 18 секунд щодо Олексія Полтораніна і Андрія Ларькова.
На другому етапі ситуація для норвежців ставала загрозливою: збірна Казахстану передбачувано відвалилася, проте Росія зусиллями Олександра Большунова збільшила свою перевагу до 32 секунд.
На останньому етапі Йоханнес Клебо йшов відверто в півноги, будучи впевненим у своєму фінішному шматку. Він підпустив до себе Дениса Спіцова, після чого вони разом поїхали від француза Адріена Бакшайдера. На одному з підйомів останнього кола Клебо легко поїхав від Спіцова і приніс своїй команді золото.
Фінляндія через провал Ларрі Хювярінена на першому етапі залишилася без медалі: ні Іво Нісканен, ні Матті Хейккінен, ні Ларі Лехтонен повернути команду в трійку вже не зуміли. Ще сильніше провалилася збірна Швеції, яка стала лише п'ятою.
Замкнули топ-6 німці: Йонас Доблер на останньому колі пройшов італійця Федеріко Пеллегріно.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони
Естаефта 4х10км, чоловіки
1. Норевгія 1:33:04.9
2. Олімпійські атлети з Росії +9.4
3. Франція +36.9
4. Фінляндія +1:40.5
5. Швеція +2:05.6
Джерело: sportarena.com