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    Олімпіада-2018. Норвегія перемогла в лижній чоловічій естафеті

    Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом
    Збірна Норвегії завоювала золоті медалі в чоловічій лижній естафеті 4х10 км на Олімпіаді в Пхьончхані. Срібло виграли Олімпійські атлети з Росії, а бронза дісталася французам. Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом: замість призера скіатлона Ханса Крістера Холунда перший етап біг Дідрік Тонсет. І це рішення знову виявилося помилковим: на
    • Сьогодні, 10:13
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    Збірна Норвегії. Фото: Getty Images
    Збірна Норвегії. Фото: Getty Images

    Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом

    Збірна Норвегії завоювала золоті медалі в чоловічій лижній естафеті 4х10 км на Олімпіаді в Пхьончхані.

    Срібло виграли Олімпійські атлети з Росії, а бронза дісталася французам.

    Збірна Норвегії трохи здивувала своїм складом: замість призера скіатлона Ханса Крістера Холунда перший етап біг Дідрік Тонсет. І це рішення знову виявилося помилковим: на першому етапі Тонсет зловив 18 секунд щодо Олексія Полтораніна і Андрія Ларькова.

    На другому етапі ситуація для норвежців ставала загрозливою: збірна Казахстану передбачувано відвалилася, проте Росія зусиллями Олександра Большунова збільшила свою перевагу до 32 секунд.

    На останньому етапі Йоханнес Клебо йшов відверто в півноги, будучи впевненим у своєму фінішному шматку. Він підпустив до себе Дениса Спіцова, після чого вони разом поїхали від француза Адріена Бакшайдера. На одному з підйомів останнього кола Клебо легко поїхав від Спіцова і приніс своїй команді золото.

    Фінляндія через провал Ларрі Хювярінена на першому етапі залишилася без медалі: ні Іво Нісканен, ні Матті Хейккінен, ні Ларі Лехтонен повернути команду в трійку вже не зуміли. Ще сильніше провалилася збірна Швеції, яка стала лише п'ятою.

    Замкнули топ-6 німці: Йонас Доблер на останньому колі пройшов італійця Федеріко Пеллегріно.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони

    Естаефта 4х10км, чоловіки

    1. Норевгія 1:33:04.9
    2. Олімпійські атлети з Росії +9.4
    3. Франція +36.9
    4. Фінляндія +1:40.5
    5. Швеція +2:05.6

    Джерело: sportarena.com

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Норвегія
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