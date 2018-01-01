Олімпіада-2018. Норвежки стали чемпіонками в лижній естафетній гонці

Долю перемоги в очній боротьбі вирішували Маріт Бьорген і Стіна Нільссон

У напруженій боротьбі збірна Норвегії завоювала золото в жіночій естафеті на Олімпіаді-2018. Напередодні тренерський штаб збірної Норвегії прийняв спірне рішення, залишивши Хейді Венг за бортом естафетної четвірки і виставивши замість неї на другий етап Астрід Якобсен. Звичайно, Венг слабо провела три попередні особисті гонки на Олімпіаді, проте



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Збірна Норвегії. Фото: Reuters

Долю перемоги в очній боротьбі вирішували Маріт Бьорген і Стіна Нільссон

У напруженій боротьбі збірна Норвегії завоювала золото в жіночій естафеті на Олімпіаді-2018.

Напередодні тренерський штаб збірної Норвегії прийняв спірне рішення, залишивши Хейді Венг за бортом естафетної четвірки і виставивши замість неї на другий етап Астрід Якобсен. Звичайно, Венг слабо провела три попередні особисті гонки на Олімпіаді, проте Якобсен сьогодні провалилася.

На другому етапі вона зловила 30 секунд щодо Швеції і Росії, однак на третьому етапі Рагнхільд Хага зуміла цей розрив ліквідувати. Долю перемоги в очній боротьбі вирішували Маріт Бьорген і Стіна Нільссон.

Маріт потрібно було намагатися скинути свою суперницю заздалегідь, адже Нільссон - найкраща спринтерка світу. Норвежка не змогла цього зробити, проте все одно перемогла. Закрити його Стіна так і не змогла, залишивши свою команду з сріблом.

Бронзу здобули росіянки, які на перших трьох етапах трималися серед лідерів, проте Анна Нечаєвська битися на рівних з Бьорген і Нільссон не змогла.

Збірна США шанси на медаль втратила вже на першому етапі, де провалилася Софі Колдуелл. Джессіка Діггінс на останньому етапі змогла підняти свою команду на п'яте місце, але не більше того.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Естафета 4х5км, жінки

1. Норвегія 51:24.3

2. Швеція + 2.0

3. Олімпійські атлети з Росії + 43.3

Джерело: sportarena.com