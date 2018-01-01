Олімпіада-2018. Олімпійські атлети з Росії – чемпіони хокейного турніру
- Сьогодні, 09:21
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Збірна Росії з хокею. Фото: Getty Images
Збірна України в хокеї на Олімпіаді не виступала
Чоловіча збірна ОАР з хокею стала чемпіоном Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані.
У фінальному матчі за золото Ігор-2018 на льодовій арені в Каннині команда Олімпійських атлетів з Росії в овертаймі обіграла збірну Німеччини - 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).
Відповідно, суперники – збірна Німеччини отримала срібло.
Нагадаємо, що бронзу завоювала збірна Канади, яка у поєдинку за 3-тє місце взяла гору над чехами (6:4).
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Хокей
Чоловіки
1. ОАР
2. Німеччина
3. Канада