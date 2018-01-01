Олімпіада-2018. Олімпійські атлети з Росії – чемпіони хокейного турніру

Збірна України в хокеї на Олімпіаді не виступала

Чоловіча збірна ОАР з хокею стала чемпіоном Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані. У фінальному матчі за золото Ігор-2018 на льодовій арені в Каннині команда Олімпійських атлетів з Росії в овертаймі обіграла збірну Німеччини - 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Відповідно, суперники – збірна Німеччини отримала срібло. Нагадаємо, що бронзу завоювала