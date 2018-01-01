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    Олімпіада-2018. Олімпійські атлети з Росії – чемпіони хокейного турніру

    Збірна України в хокеї на Олімпіаді не виступала
    Чоловіча збірна ОАР з хокею стала чемпіоном Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані. У фінальному матчі за золото Ігор-2018 на льодовій арені в Каннині команда Олімпійських атлетів з Росії в овертаймі обіграла збірну Німеччини - 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Відповідно, суперники – збірна Німеччини отримала срібло. Нагадаємо, що бронзу завоювала
    • Сьогодні, 09:21
    • Розсилка
    Збірна Росії з хокею. Фото: Getty Images
    Збірна Росії з хокею. Фото: Getty Images

    Збірна України в хокеї на Олімпіаді не виступала

    Чоловіча збірна ОАР з хокею стала чемпіоном Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхані.

    У фінальному матчі за золото Ігор-2018 на льодовій арені в Каннині команда Олімпійських атлетів з Росії в овертаймі обіграла збірну Німеччини - 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0).

    Відповідно, суперники – збірна Німеччини отримала срібло.

    Нагадаємо, що бронзу завоювала збірна Канади, яка у поєдинку за 3-тє місце взяла гору над чехами (6:4).

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Хокей

    Чоловіки

    1. ОАР
    2. Німеччина
    3. Канада

    Росія Олімпійські ігри (Олімпіада) хокей
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