Олімпіада-2018. Поляк Стох виграв олімпійське золото в стрибках з трампліну

Заслужена перемога поляка, який бере своє третє олімпійське золото в кар'єрі

Поляк Каміл Стох завоював золото Олімпіади-2018 в стрибках на великому трампліні. Незважаючи на невдачу на середньому трампліні, Каміл Стох все одно вважався топ-фаворитом змагань на великому трампліні - вже дуже хорошими були його тренувальні стрибки, в той час як його головний конкурент, Андреас Веллінгер, на тренуваннях стрибав у півноги, що



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Каміл Стох. Фото: Getty Images

Заслужена перемога поляка, який бере своє третє олімпійське золото в кар'єрі

Поляк Каміл Стох завоював золото Олімпіади-2018 в стрибках на великому трампліні.

Незважаючи на невдачу на середньому трампліні, Каміл Стох все одно вважався топ-фаворитом змагань на великому трампліні - вже дуже хорошими були його тренувальні стрибки, в той час як його головний конкурент, Андреас Веллінгер, на тренуваннях стрибав у півноги, що не дозволяло в повній мірі оцінити його можливості.

Як і передбачалося, основна боротьба розгорнулася між ними, хоча в першій спробі між поляком і німцем несподівано затесався Міхаель Хайбек - не без допомоги вітру. Веллінгер в першій спробі програв Стоху більше 5 балів. Відіграти це у настільки стабільного поляка було складно, але Веллінгер зробив для цього все можливе, видавши найбільш дальній стрибок дня - 142 м.

Однак цього виявилося недостатньо. Стрибка на 136,5 м Стох вистачило з урахуванням плюсових поправок на вітер. Заслужена перемога поляка, який бере своє третє олімпійське золото в кар'єрі.

Також Каміл став першим стрибуном за останні 20 років, який в один сезон виграв Турне і особисто олімпійське золото. Останнім, кому це вдавалося, був японець Казуйосі Фунакі на домашніх Іграх в Нагано.

Бронзу знову завоював Роберт Йоганссон - він довів, що його успіх на середньому трампліні не був випадковим.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Стрибки з трампліна

Великий трамплін, чоловіки

1. Каміл Стох (Польща) 285.7

2. Андреас Веллінгер (Німеччина) 282.3

3. Роберт Йоганссон (Норвегія) 275.3

Джерело: sportarena.com