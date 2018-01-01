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    Олімпіада-2018. Поляк Стох виграв олімпійське золото в стрибках з трампліну

    Заслужена перемога поляка, який бере своє третє олімпійське золото в кар'єрі
    Поляк Каміл Стох завоював золото Олімпіади-2018 в стрибках на великому трампліні. Незважаючи на невдачу на середньому трампліні, Каміл Стох все одно вважався топ-фаворитом змагань на великому трампліні - вже дуже хорошими були його тренувальні стрибки, в той час як його головний конкурент, Андреас Веллінгер, на тренуваннях стрибав у півноги, що
    • Сьогодні, 17:30
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    Каміл Стох. Фото: Getty Images
    Каміл Стох. Фото: Getty Images

    Заслужена перемога поляка, який бере своє третє олімпійське золото в кар'єрі

    Поляк Каміл Стох завоював золото Олімпіади-2018 в стрибках на великому трампліні.

    Незважаючи на невдачу на середньому трампліні, Каміл Стох все одно вважався топ-фаворитом змагань на великому трампліні - вже дуже хорошими були його тренувальні стрибки, в той час як його головний конкурент, Андреас Веллінгер, на тренуваннях стрибав у півноги, що не дозволяло в повній мірі оцінити його можливості.

    Як і передбачалося, основна боротьба розгорнулася між ними, хоча в першій спробі між поляком і німцем несподівано затесався Міхаель Хайбек - не без допомоги вітру. Веллінгер в першій спробі програв Стоху більше 5 балів. Відіграти це у настільки стабільного поляка було складно, але Веллінгер зробив для цього все можливе, видавши найбільш дальній стрибок дня - 142 м.

    Однак цього виявилося недостатньо. Стрибка на 136,5 м Стох вистачило з урахуванням плюсових поправок на вітер. Заслужена перемога поляка, який бере своє третє олімпійське золото в кар'єрі.

    Також Каміл став першим стрибуном за останні 20 років, який в один сезон виграв Турне і особисто олімпійське золото. Останнім, кому це вдавалося, був японець Казуйосі Фунакі на домашніх Іграх в Нагано.

    Бронзу знову завоював Роберт Йоганссон - він довів, що його успіх на середньому трампліні не був випадковим.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Стрибки з трампліна

    Великий трамплін, чоловіки

    1. Каміл Стох (Польща) 285.7
    2. Андреас Веллінгер (Німеччина) 282.3
    3. Роберт Йоганссон (Норвегія) 275.3

    Джерело: sportarena.com

    Польща Олімпійські ігри (Олімпіада)
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