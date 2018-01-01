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    Олімпіада-2018. Шведки стали переможницями у керлінгу

    Жіноча збірна Швеції втретє виграла олімпійський турнір з керлінгу
    У Пхьончхані завершився фінальний поєдинок у жіночих змаганнях з керлінгу в рамках заключного дня зимових Ігор. Золоті медалі виграла збірна Швеції. У вирішальній грі вона обіграла збірну господарок Олімпіади - Південну Корею. Зустріч завершилася з рахунком 8:3. Незважаючи на те, що перший «енд» залишився за кореянками, надалі
    • Сьогодні, 10:11
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    Збірна Швеції з керлінгу. Фото: Reuters
    Збірна Швеції з керлінгу. Фото: Reuters

    Жіноча збірна Швеції втретє виграла олімпійський турнір з керлінгу

    У Пхьончхані завершився фінальний поєдинок у жіночих змаганнях з керлінгу в рамках заключного дня зимових Ігор.

    Золоті медалі виграла збірна Швеції. У вирішальній грі вона обіграла збірну господарок Олімпіади - Південну Корею. Зустріч завершилася з рахунком 8:3.

    Незважаючи на те, що перший «енд» залишився за кореянками, надалі набагато більш точними були представниці шведської збірної. Рахунок в повній мірі відображає співвідношення сил.

    Зазначимо, що жіноча збірна Швеції втретє виграла олімпійський турнір з керлінгу після перемог у 2006-му та 2010 роках. Чотири роки тому в Сочі шведки завоювали срібло.

    Кореянки, у яких срібло, вперше потрапили на п'єдестал пошани в даному виді спорту.

    Нагадаємо, що в матчі за бронзу Пхьончхана-2018 Японія обіграла Великобританію.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Керлінг

    Жінки

    1. Швеція
    2. Південна Корея
    3. Японія

    Швеція Олімпійські ігри (Олімпіада)
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