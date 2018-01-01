Олімпіада-2018. Шведки стали переможницями у керлінгу

Жіноча збірна Швеції втретє виграла олімпійський турнір з керлінгу

У Пхьончхані завершився фінальний поєдинок у жіночих змаганнях з керлінгу в рамках заключного дня зимових Ігор. Золоті медалі виграла збірна Швеції. У вирішальній грі вона обіграла збірну господарок Олімпіади - Південну Корею. Зустріч завершилася з рахунком 8:3. Незважаючи на те, що перший «енд» залишився за кореянками, надалі



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Збірна Швеції з керлінгу. Фото: Reuters

Жіноча збірна Швеції втретє виграла олімпійський турнір з керлінгу

У Пхьончхані завершився фінальний поєдинок у жіночих змаганнях з керлінгу в рамках заключного дня зимових Ігор.

Золоті медалі виграла збірна Швеції. У вирішальній грі вона обіграла збірну господарок Олімпіади - Південну Корею. Зустріч завершилася з рахунком 8:3.

Незважаючи на те, що перший «енд» залишився за кореянками, надалі набагато більш точними були представниці шведської збірної. Рахунок в повній мірі відображає співвідношення сил.

Зазначимо, що жіноча збірна Швеції втретє виграла олімпійський турнір з керлінгу після перемог у 2006-му та 2010 роках. Чотири роки тому в Сочі шведки завоювали срібло.

Кореянки, у яких срібло, вперше потрапили на п'єдестал пошани в даному виді спорту.

Нагадаємо, що в матчі за бронзу Пхьончхана-2018 Японія обіграла Великобританію.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Керлінг

Жінки

1. Швеція

2. Південна Корея

3. Японія